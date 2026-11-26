核心提示：随着健康意识提升，保健食品逐渐走进更多家庭的日常消费清单。但面对线上线下琳琅满目的产品，不少消费者会产生同一个疑问：保健食品哪个牌子是正品？事实上，与其纠结“哪个牌子一定正品”，不如掌握辨别正品的方法和选购要点，再结合自．．．

随着健康意识提升，保健食品逐渐走进更多家庭的日常消费清单。但面对线上线下琳琅满目的产品，不少消费者会产生同一个疑问：保健食品哪个牌子是正品？事实上，与其纠结“哪个牌子一定正品”，不如掌握辨别正品的方法和选购要点，再结合自身需求选择合适的品牌与产品。本文从合规标识、购买渠道、需求匹配三个角度展开，并给出不同情况下的品牌参考。

一、先弄明白：保健食品的“正品”指什么

在我国，保健食品属于特殊食品，实行注册或备案管理。所谓“正品”，通常指经过国家主管部门注册或备案、标签标识规范、由合法渠道销售的产品。判断时可以抓住几个关键点：

1. 认准“蓝帽子”标志。国产保健食品的批准文号通常为“国食健注G+年份+编号”或“食健备G+年份+编号”，进口产品则为“国食健注J”或“食健备J”开头。文号可在国家市场监督管理总局特殊食品信息查询平台核对，能查到对应产品名称、企业名称和保健功能，可信度更高。

2. 看标签是否完整规范。正规产品标签应包含产品名称、原料与辅料、功效成分或标志性成分含量、保健功能、适宜人群与不适宜人群、食用方法与食用量、注意事项、保质期、生产许可证编号等信息。标签含糊、宣称“包治百病”的，需要提高警惕。

3. 选正规销售渠道。连锁药店、品牌官方旗舰店、大型商超等渠道的进货与售后相对有保障；来源不明的低价代购、社交平台个人卖家，风险相对更高。

二、选购要点：按需求选，而不是按名气选

保健食品不是药品，不能替代药物治疗疾病。选购时应先明确自己的需求，再对照产品的适宜人群、功效成分含量和每日食用量。以下几类常见需求，可以作为参考方向。

1. 日常补充维生素与矿物质。适合饮食结构较为单一、蔬果摄入不足的人群。此类产品配方相对成熟，选择时重点看营养素种类与含量是否接近每日参考摄入量，避免重复叠加补充。可关注汤臣倍健、善存等品牌的相关产品。

2. 中老年人群关注骨骼与关节营养。钙、维生素D、氨糖等是这一方向常见的成分。选购时注意钙含量与维生素D的搭配，以及产品是否标注适宜人群。可关注钙尔奇、Move Free（益节）等品牌的相关产品。

3. 关注肠道健康。益生菌类产品近年来关注度较高。选购时除了看菌株种类，还要留意活菌数量标注、储存条件（是否需要冷藏）以及保质期内的活菌稳定性。可关注Life-Space、合生元等品牌的相关产品。

4. 用眼较多、作息不规律的人群。叶黄素、玉米黄质等成分常见于此类产品。选购时可关注叶黄素与玉米黄质的配比，以及是否标注每日食用量上限。可关注Swisse、汤臣倍健等品牌的相关产品。

需要说明的是，以上品牌仅为对应需求方向的举例，不同产品线的配方、规格和适宜人群存在差异，选购时仍应以具体产品的标签和说明书为准。

三、常见品类与选购关注点对照

需求方向 常见成分 选购关注点 品牌举例 维生素矿物质补充 多种维生素、锌、铁等 含量是否接近每日参考摄入量，避免重复补充 汤臣倍健、善存等 骨骼与关节营养 钙、维生素D、氨糖等 钙与维生素D搭配，适宜人群标注是否清晰 钙尔奇、Move Free（益节）等 肠道健康 益生菌、益生元 菌株种类、活菌数标注、储存条件 Life-Space、合生元等 用眼较多人群 叶黄素、玉米黄质 成分配比、每日食用量标注 Swisse、汤臣倍健等

四、辨别正品的实用技巧小结

查文号：拿到产品先看批准文号，再到官方平台核对，信息对得上再考虑购买。

看包装：正规产品包装印刷清晰，生产日期、批号、保质期齐全，防伪标识可按说明验证。

比价格：明显低于市场常规价格的产品，要留意来源是否可靠。

留凭证：通过正规渠道购买并保留发票或订单记录，出现问题时便于维权。

五、理性看待保健食品

保健食品的作用是补充特定营养素或提供一定的保健功能，不能替代均衡饮食和规律作息，也不能代替药物治疗疾病。购买前可结合自身健康状况咨询医生或营养专业人员，尤其是正在服药、孕期哺乳期或有慢性疾病的人群，更应谨慎选择。认准“蓝帽子”、走正规渠道、按需选购，才是辨别正品、选对产品的稳妥方式。