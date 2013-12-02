身体八种怪声暗示疾病

核心提示：身体有时发出的声音可能是健康的警报。学会解读身体的不同响声有助于判断可能的病情，为治疗争取时间。下面是八种“身体声音”传达的疾病信号，如果你的身体也有出现这些声音，千万不要轻视。

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1、习惯性夜间打鼾：当心睡眠呼吸暂停



如果夜间睡眠时有打鼾的习惯并伴有大喘气，惊醒后满身汗，或者白天感觉瞌睡，则可能得了睡眠呼吸暂停，应尽早就医，因为睡眠呼吸暂停会增加糖尿病和脑卒中风险。

专家建议，喷鼻剂有益缓解打鼾，但是减肥的效果更好。

2、耳朵出现嗡嗡叫或铃铛声：当心内耳炎

耳鸣声其实来自大脑，是大脑将虚假电信号误读为噪音。其诱因可能是内耳损伤。因此在噪音大的环境下最好戴耳塞。

但是如果耳鸣持续发生而且发生于单侧耳朵，最好看医生。这可能是内耳炎等感染所致。

3、肚子疼伴咕噜声：当心肠梗阻

一般情况下，正常人消化食物时都会产生肠鸣音。然而，如果肠鸣音明显并伴有疼痛或肿胀，特别是按压腹部时会听到晃荡声，则应该看医生。可

能的病因为肠道蠕动太快或太慢，少数情况还可能是需要外科手术治疗的肠梗阻。

4、鼻子发出哨笛声：当心鼻中隔穿孔

鼻塞容易导致鼻子发出哨声，擤鼻子、类固醇喷鼻剂等方法有助于解决鼻塞问题。

但是，如果面部受伤或过于用力挖鼻孔之后出现鼻子哨声，应该立即看医生。这可能是鼻中隔穿孔所致，一些情况可能需要手术治疗。

5、下颚骨咔哒声或爆裂声：当心颞下颌关节错位

如果下颚骨咔哒声或爆裂声，而且声音大而刺耳，说明颞下颌关节可能发生错位。但是如果下颚僵硬或无法张口或开口，则应看医生。

如果是夜间磨牙症，会导致关节磨损，引起疼痛。

6、膝盖及脚踝关节爆裂声：当心半月板撕裂、关节炎或韧带拉伤

如果关节出现声音异常，并伴有疼痛、肿胀或僵硬，或者影响运动，要立即看医生。膝关节疼痛可能源于半月板撕裂，脚踝疼痛则可能是关节炎或韧带拉伤所致。

7、打嗝不停：当心消化道溃疡

在胸腔和腹腔之间，有一个像帽子似的厚厚的肌肉膜，它就是膈肌。当受寒冷、饱餐、吃饭过快、吃干硬食物等刺激后，膈肌会出现阵发性和痉挛性收缩，人们就会“呃儿”个不停。短暂的打嗝也是一种机体保护反应，但如果连续出现或顽固难愈，可能预示胆囊炎、消化道溃疡等疾病。

另外，紧张、恼怒等不良心理状态也常引起打嗝。分辨打嗝是否为器质性疾病有个小窍门，即打嗝在24小时内能够缓解，且睡着后自动停止的，多不是疾病引起的，而超过24小时还在打嗝，且睡着还不停止的人，多是疾病缠身。

8、关节响：当心骨关节疾病

关节活动受到筋膜、韧带、肌肉等组织的限制，关节腔中有起润滑作用的液体，里面又溶有气体。当活动关节时，就会把这些气体从液体中挤压出来，从而发出声音。当关节屈伸过度时，常会有“啪”的一声关节弹响，一般不会影响健康。

但如果关节经常弹响，且伴有疼痛和活动障碍则要注意了，可能是腱鞘炎、滑囊炎、半月板损伤等骨关节疾病。