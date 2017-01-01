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女人毛多，竟然暗示了这件事！很多人不知道

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2017-01-3139健康网
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　　在很久很久以前，小九身边的一个女性盆友说过一件有趣的事情↓

　　她因为手臂和腿上的毛毛比较浓密，甚至比一些男孩子还旺盛。然后某个暑假突发奇想又或者是预谋已久，反正她就拿指甲剪把眼睛能看得见的毛毛给剪短了。

　　然而事情并未如她期待的那般顺利发展。过没多长时间，她就发现体毛比以前更粗硬且长了，简直没眼看。熏疼这位妹子3秒钟。不过这毛发旺盛的痛，小九这辈子怕是没法感同身受了。

　　体毛多，正常吗？

　　曾经有另外一个妹子，抓着小九的手，表示很羡慕。小九一脸懵逼地问羡慕啥，她回答说“羡慕体毛不明显，手臂也是干干净净，根本不用愁脱毛的事情”。

　　不难看出，有很多妹子如她一样，觉得体毛是累赘，因而会定期进行脱毛的工程。其实吧，女性体毛多，大多数情况都是正常的。要想探究清楚这个问题，这恐怕得从体毛多的原因上说起了。

　　体毛多的2大原因

　　生理性因素：遗传&激素变化

　　体毛跟遗传有很大关系。如果你的爹妈是毛发比较旺盛滴人，那么很大可能生下来的你，体毛也不少。当然体毛基因也有隔代遗传的倾向。

　　此外，它还受到种族、性别、年龄和激素水平等多种因素的影响。

　　比如，白种人的毛发会较黄种人和黑人旺盛，这主要是与生活的地理位置相关，白人生活的地区纬度高，天气寒冷，毛发多也好御寒。

　　又比如，男性的体毛会较女性多。这跟雄性激素分泌的多少有关，体内雄性激素多的人，一个体现就是体毛多。但女性主要表现在四肢毛稍多稍长，并无任何男性化表现。

　　这些生理性的因素所造成的多毛，雄性激素比别人多那么一些，也并不会对健康造成伤害。

　　病理性因素：多毛症&内分泌失调

　　1、多毛症

　　多毛症，是指女性雄激素依赖性区域毛发过度生长、变粗、变黑。当女性体内雄性激素过量，会使身上的毛发长得过长过密，形成多毛症。

　　多毛症有生理性，也有病理性的。其中，病理性的包括肾上腺性多毛症、中枢性多毛症、卵巢性多毛症、药源性多毛症、特发性多毛症等多种。

　　毛发多与多毛症的鉴别

　　因遗传因素所造成的多毛症，只是体表毛发增多，但并没有男性化的表现，这种只是毛比别人多一点而已，不是疾病，无需治疗。

　　而如果女性的毛发长得跟男生一样，比如在肚脐周围、胸间、大腿内侧、唇周长出浓密的毛发等，或者眉毛越变越粗，这就不是正常的现象了，这是体内激素失衡的表现。女性体内雄性激素过高并不是件好事，它会影响正常的排卵，影响月经的规律性，需引起重视。

　　2、内分泌失调

　　造成内分泌失调的原因，细数起来有3个：

　　①多囊卵巢综合征

　　如是多毛症，且伴有月经不调的问题，可以指向一种疾病——多囊卵巢综合征。

　　多囊卵巢综合征，是生育年龄妇女常见的一种疾病，也是最常见的女性内分泌疾病，主要是因内分泌和代谢异常引起，临床的表现之一就是多毛。尤其在小腿、手臂、腹中线、外阴、肛门等部位会长出男性化倾向的毛发。

　　但凡有上述问题，就要及时就医。因为这种病不治，会继续恶化。别等到卵巢上长了肿瘤，才意识到问题的严重性。

　　②激素类药物影响

　　服用一些激素类的药物也会导致内分泌失调。尤其是吃了含雄性激素的药物，雄性激素想不多也控制不了。

　　③不良生活习惯导致

　　比如熬夜、吃辛辣之物等等，这些生活上和饮食上的不良习惯，也会导致内分泌失调。

　　体毛多，要脱吗？

　　很多妹子遇到多毛的问题，都会选择刮或脱。体毛要不要剃，得看你自己怎么想咯。其实在小九看来，在不影响美观的情况下，是没必要脱毛的。因为有时候脱毛反而会产生其他健康问题。

　　而如果你觉得毛毛看起来很碍眼，且知道自己的多毛是生理性而非病理性的，那还是脱吧。不过友情提醒大家，各种脱毛方式都有其缺陷，大家综合考量再选择一种办法吧。

　　除毛用拔的方式：缺陷一是疼，二是易造成毛囊发炎。毛囊发炎若不及时解决，也可能长出个小脓包出来。

　　使用除毛刀的话：人总有失手的时候，万一刀没拿稳，就容易刮伤皮肤，形成疤痕，使皮肤角化粗糙，而且会越刮，毛毛越多哦。

　　使用除毛膏的话：蜜蜡也好，除毛膏也罢，它们都可能造成色素沉着。市场上不乏一些劣质的脱毛膏，其中一些化学成分可能对皮肤造成刺激，并且存在色素沉淀的风险。

　　激光脱毛的话：这种方式要借助专业仪器，所以首先是贵。其次，它适合肤色较浅以及毛发深粗的女性，并不是每个妹子都适合哒。

　　毛毛诚无辜，且刮且慎重。

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