做一次阴道检查需要多少钱 阴道检查前需注意什么

核心提示：阴道检查几乎是女性做过或者将来会做的一项检查，所以做一次阴道检查需要多少钱是很多女性都想知道的，毕竟阴道检查的价格是很重要的，那么做一次阴道检查需要多少钱呢？接下来跟着小编一起来了解一下吧。

很多孕妇在产检的时候往往需要做阴道检查，那么做一次阴道检查需要多少钱呢？因为担心一些医院会出现乱收费的情况而让自己多花冤枉钱，所以很多女性都想知道做一次阴道检查需要多少钱。

做一次阴道检查需要多少钱？阴道检查的价格大概是一两百这样，部分地区可能会略有波动。在做阴道检查的时候会使用到阴道镜，使用阴道镜的话可以反复检查，而且不会出现创伤和副作用。可以在进行阴道检查之前的三天里面要停止阴道冲洗及上药，并且不能有夫妻生活，也不能冲洗阴道和往阴道塞药。在阴道检查之前最好可以提供给医生宫颈细胞涂片或TCT的结果，看看自己是否需要活检。

阴道检查的最佳时间是在月经完以后两个星期里面进行。要是想通过阴道检查来确定宫颈癌和癌前病变的话是没有时间限制的。宫颈管里面有病变的女性要进行阴道检查的话，最好在接近排卵期时检查。对于要做阴道检查的女性来说是不需要禁食、灌肠、剃毛，也无需住院。如果在进行阴道检查的时候接受切片的话，那么阴道内的止血纱布在晚上洗澡的时候就能取出，要是在这段时间里面，感觉切口的地方一直有血往外流或者在纱布取出之后有大量出血，那么就要马上到医院急诊室求诊。

阴道检查的时候会使用阴道镜，其过程就是利用阴道镜在强光源照射下将宫颈阴道部位上皮放大十到四十倍直接观察，因为有时候直接通过肉眼是没有办法看到一些很小的病变的，放大是为了观察肉眼看不到的微小病变。在检查宫颈方面的疾病的时候，在可疑的地方做定位活检，以提高宫颈疾病的确诊率。