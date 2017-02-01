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普通试纸怀孕多久能测出来 怎么用普通试纸验孕

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2017-02-0339健康网

核心提示：对于准备要孩子的夫妻来说，一定很想快点知道自己是否怀上了，那么普通试纸怀孕多久能测出来呢？要是使用普通试纸怀孕多久能测出来呢？这个问题其实很多女性都不太了解，为了提前做好准备，接下来跟着小编一起来了解一下吧。

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　　 很多女性要是想要检查自己是否怀孕的话，刚开始一般都会选用普通试纸来检测，那么普通试纸怀孕多久能测出来呢？我们知道每种孕检方法可以使用的时间都不太一样，对于想要使用普通试纸的女性来说，普通试纸怀孕多久能测出来是她们关心的一个问题。

　　 其实使用普通试纸来检测是否怀孕，是为了查看尿液里面人体绒毛膜促性腺激素的含量，其实这种激素是由胎盘制造的，一般在怀孕几天后它就会出现在尿液里，不过因为这个时候人体绒毛膜促性腺激素的量还是很少的，所以开始不易测验出来，普通试纸怀孕多久能测出来？直到10天至14天才日益明显。要是验血孕检的话也可测得HCG值,而且要准确得多。

　　 现在有很多的普通试纸都说是在错过正常经期1天之后便可做怀孕自测，不过很多时候并不是这样的，不是所有怀孕女性排放HCG激素的速度和数量都相同，每个人在这方面多会有些不同。要是过早地用普通试纸测试，所呈现的阴性反应可能是错误的。因此最好在月经期迟来两周后使用普通试纸来做怀孕自测，这样结果会更准确些。一般药店都有卖普通试纸。

　　 看到这里我们都知道了普通试纸怀孕多久能测出来，那么普通试纸要怎么用呢？一般来说需要收集尿液（第一次晨尿为佳），把普通试纸插入尿液里面，5分钟内观察结果。要是普通试纸结果表明是阳性的话，也就是试纸条上端和下端均有色带出现，表示怀孕。要是结果是阴性的话，也就是只在试纸条上端出现一条紫红色带而下端无色带出现，表示没有怀孕。要是没有色带出现的话，那就是普通试纸已经失效。

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