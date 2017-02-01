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14岁乳房发育多大是正常的

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2017-02-0339健康网

核心提示：１４岁是女孩身体发育的时候，乳房也不例外，不过有些女孩不知道自己的乳房发育情况是不是正常的，不知道１４岁乳房发育应该是多大，那么１４岁乳房发育到多大是正常的呢？如果说乳房太小怎么办呢？接下来让我们一起来了解一下吧。

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　　 女孩14岁一般是在上初中，这个时候的女孩身体发育比较快，乳房也开始发育了，不过有些女孩乳房发育的大一些，而有的女孩发育的则小一点，她们不知道14岁乳房发育究竟多大才是正常的，接下来让我们一起来了解14岁乳房发育情况吧。

　　 14岁乳房发育一般大小像苹果大小，不过乳房发育会和很多因素有关，每个人的体质、遗传因素不一样那么乳房的大小也是不一样的。有些女孩14岁乳房发育有可能会大一点，而有些女孩14岁乳房发育则会小一点，这个是正常的不用太过担心。只要没有不适症状，乳房也没有太小或者太大的情况的话一般是正常的，不用担心。

　　 14岁乳房发育要是太小的话，那么可以通过生活当中的一些行为来促进乳房的发育。

　　 促进乳房发育的方法

　　 1．每周按摩胸部：一个星期只需2次,除了按摩自己的胸部之外，还可以按摩腹部臀部,既可以预防老化,也能够活络气血,对于乳房的发育也有一定的促进作用。

　　 2．不乱用丰胸产品：有些女性14岁乳房发育有点小，所以她们就很着急，想要通过丰胸产品来让自己的胸部变大。不过很多丰胸产品里面是含有激素的，虽然说很多产品都声称不含激素,不过其实很多的丰胸产品里面都是含有激素的，要是不含激素的产品不可能见效特别快的。要是丰胸产品里面有激素的话，乱在乳房区域用素,停不用以后会反弹,并且引起内分泌紊乱,导致各种乳房疾病、胸腺纤维瘤等。所以要谨慎使用丰胸产品。怎么鉴别含激素的产品呢？一般情况下，使用含激素的产品会导致乳头、乳晕发黑,月经可能也会受到影响，时间变得不规律。

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