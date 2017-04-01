祛湿下火汤 祛湿下火汤有哪些

核心提示：祛湿下火汤有哪些？制作方法较为简单的祛湿下火汤有沙葛猪骨汤，具有清热祛湿和健脾开胃等功效；马齿苋绿豆汤的功效有清热解毒和止痢，能治疗痢疾、腹痛和里急后重等。





身体上火会出现多种表现，火太旺盛时感胃也会不舒服，进食之后很难消化。有些朋友火气旺盛时，大便也会变得干燥，还常常出现口臭，严重时甚至会咳嗽、咯血。建议大家在上火时可以喝些祛湿下火汤。制作方法较为简单的祛湿下火汤有沙葛猪骨汤，赤小豆、眉豆以及扁豆都是祛湿能手，再配上沙葛则能清热生津。我们可以准备五百克的500克猪扇骨和500克，五十克的赤小豆、扁豆和蜜枣：少许姜。将赤小豆、眉豆和扁豆提前泡2小时；猪扇骨斩件先汆水；沙葛去皮切块；清水煮沸，倒入各种食材用大火煮二十分钟后再用小火煲六十分钟，调味后即可食用。该祛湿下火汤的功效有清热祛湿和健脾开胃。马齿苋绿豆汤的功效有清热解毒和止痢，能治疗痢疾、腹痛和里急后重等。制作这款祛湿下火汤所需食材有一百二十克鲜马齿苋和五十克绿豆。将洗净的马齿苋、绿豆放入锅内，加水煮烂即可。祛湿下火汤还有绿豆冬瓜汤，能清热解暑和解毒消肿，适合治疗血尿、眼睑水肿等问题。霸王花煲猪展汤的材料有二两霸王花和十二两猪展肉，四个蜜枣，适量盐和清水。猪展肉和霸王花分别洗净。蜜枣和霸王花倒入瓦煲，倒入清水烧滚，加入猪展肉煮二十分钟后调为中火煲三十分钟左右，便可放盐调味了。这款祛湿下火汤的功效有清热除痰和止咳。以上就是一些适合上火患者喝的祛湿下火汤了。其实，日常是很容易出现上火症状的，就像很多朋友晚上容易失眠、总是莫名其妙地感到烦躁，或乳房突然发生胀痛，又检查不出疾病，这些表现都属于上火症状。只要我们经常喝这些祛湿下火汤，就可以防治上火了。