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女性为什么夏季也会手脚冰凉？

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2017-08-1239健康网

核心提示：不少女性常年都处于手脚冰凉的状态，哪怕是炎热的夏季手脚也都热不起来，这种情况一般来说是这类女性体虚、气血不足造成的，而有五类女性最容易出现一年四季都手脚冰凉的情况。

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　　不少女性常年都处于手脚冰凉的状态，哪怕是炎热的夏季手脚也都热不起来，这种情况一般来说是这类女性体虚、气血不足造成的，而有五类女性最容易出现一年四季都手脚冰凉的情况。

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　　低血糖或低血压

　　食物是身体很重要的热量来源，如果减肥过度、饿过了头，让血糖太低，都会有手脚冰冷的现象。而低血压时，血液循环也会不佳，疲劳、身体衰弱时，血压容易降低，就会手脚冰冷。

　　体型过于瘦小

　　体型较瘦、虚寒体质的女性最容易出现手脚冰冷的情形，因为这类型的人末梢血液循环较差，容易使体温调节的机制紊乱，而手脚冰冷正是自律神经功能调节不顺畅，血管变细所引起。而且脚趾、膝盖、肩膀和手指等部位，属于运动较多的关节区，因为脂肪、血管皆相对较少，热度容易散失。

　　压力过大

　　因为工作紧绷的压力或时间逼迫的压力，都会让手脚发冷发抖，只要过了这个紧张时期，就会慢慢恢复温暖。

　　长时间待在冷气房

　　一些常时间在冷气房工作的人，因为身体经常处在低温下，血液循环不流畅，就容易手脚冰冷。这类人需要多喝多吃暖身食物。

　　衣物不够保暖

　　如果手脚冰冷，表示体温的平均调配有问题，如果已经多穿了好几件衣服，但手脚仍未恢复温暖，就该注意了。因为许多人体表的温觉神经接受体的“凉点”，太过迟钝而不能感受到冷。

　　手脚冰冷和心脏血管有很大的关系，因为血液是由心脏发出，携带氧气到全身各部位，氧经过燃烧后，才能产生热能，手脚才会温暖。一旦心血管系统的功能出现障碍，就会影响血液运行输送，造成手脚冰冷的情形。传统医学认为，女子容易因为气血失调而出现肢体疾病。气虚、血虚，会造成血液运行不畅、血液量不足，从而导致女性一年四季都出现手脚冰冷。另外，如果受到寒邪、或者体质虚弱，甚至情绪变化都会导致手脚冰冷。

　　

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