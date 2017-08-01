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身上有这些症状你就要小心了！

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2017-08-1239健康网

核心提示：很多人认为肾虚是男性的专利，但实际上女性肾虚的状况也是越来越多了。女人肾虚怎么办呢？哪些症状表明你肾虚了，需要及时做好治疗呢？下面跟着小编一起来看看吧！

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　　很多人认为肾虚是男性的专利，但实际上女性肾虚的状况也是越来越多了。女人肾虚怎么办呢？哪些症状表明你肾虚了，需要及时做好治疗呢？下面跟着小编一起来看看吧！

　　如果出现下面这些症状你就要注意了！

　　失眠多梦

　　肾虚的女人心境轻易焦躁，注意力难以集中，且经常失眠、做梦。此外还经常感应腰膝酸软。

　　腰酸腿疼

　　肾虚还有能够惹起颈椎病，腰间盘凸起等病症，让你坐也不是，躺也不是，真是有苦难言。

　　脸上长斑

　　脸上长斑了，皮肤也开始变得欠好，斑驳也逐步增多，皱纹也越来越多，令人无法直视。

　　更年期提早

　　潮红、冷汗、月经周期拖后，心情动摇……这些更年期症状假如找上了30岁的你，就该去查验一下你的肾是否有问题了。中医以为虚证的实质就是衰老。久劳伤肾的“肾虚”之人衰老速度较快。

　　眼睑浮肿和黑眼圈加剧

　　不少女性在早晨起床后照照镜子，郁邑发现一个完全生疏的本人：眼睑浮肿(有时分涉及到下肢，不知你能否留意到)、呈现难看的黑眼圈、面无人色无光。万万不要以为是因为没有化妆，所以看起来不习气！目前就提示你，缘由也许照样在于肾虚。

　　血压升高

　　很难想到高血压也与肾虚有关，但现实确实如斯。因肾虚而惹起的高血压称为肾性高血压，约占成人高血压的5%～10%，是继发性高血压的首要构成局部。

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