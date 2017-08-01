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女性安全期是什么时候？

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2017-08-2639健康网

核心提示：女性安全期是什么时候？想要计算更为精准的女性安全期，除了按常理推算外，建议结合体温、白带改变等来确定，更好地判断安全期和排卵期。

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女性安全期是什么时候？

　　不想要孩子却突然有了，想要孩子却总也没怀上，这其中的原因在于，你没有了解女性安全期是什么时候。算准女性安全期，让你毫无负担地享受爱爱，不用担心会突然怀孕。那么，女性安全期是什么时候呢？

　　女性的整个月经周期分为排卵期、安全期、月经期，排卵期内同房怀孕几率倍增，安全期内同房则可以安全避孕。如果能清楚地区分这三个分期，怀孕、避孕将是一件轻松的事儿。然而，却有很多女性并不了解这个常识，有些人的周期不规律也很难算准日子。

　　女性安全期可分为两部分。一是排卵前安全期，即月经干净到排卵前一天的时间段；二是排卵后安全期，排卵期结束到下次月经到来之前的时间段。这两个时间段同房一般较安全，不容易怀孕，大概有十五天左右。

　　但上述的女性安全期的划分主要针对月经规律的女性，如果月经不规律者同房，也有怀孕可能。另外，女性排卵的时间还会受到情绪、气候、外界环境、健康状态等影响，出现排卵提前或推迟，或者在一个月内排两次卵。所以，女性安全期并不绝对安全。

　　将女性安全期两部分进行比较，我们会发现，排卵后安全期比排卵前安全期更为安全。这是因为，排两次卵或排卵推后的几率会更少，大多数意外情况下，排卵会提前。

　　想要计算更为精准的女性安全期，除了按常理推算外，建议结合体温、白带改变等来确定，更好地判断安全期和排卵期。

　　女性的体温跟月经周期一样，会有所变化。女性在排卵前的体温会较低，在排卵后体温会升高，白带呈拉丝状，并持续到下次月经来临前才下降，每个月经周期都是重复这种变化。

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