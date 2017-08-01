女性外阴瘙痒怎么办？是什么原因造成的？

核心提示：经常会有女性朋友出现外阴瘙痒的情况，那女性外阴为什么会瘙痒呢？外阴瘙痒是什么原因呢？下面一起来看看女性外阴瘙痒应该怎么办吧！

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经常会有女性朋友出现外阴瘙痒的情况，那女性外阴为什么会瘙痒呢？外阴瘙痒是什么原因呢？下面一起来看看女性外阴瘙痒应该怎么办吧！

外阴瘙痒的8大原因

1、真菌性阴道炎：外阴、阴道瘙痒、外阴潮红、伴豆渣样白带，有异味，搔抓后可引起外阴皮炎湿疹性改变。

2、外阴部皮肤疾病：股癣的皮肤损害常扩大到外阴部，引起局部剧烈瘙痒。外阴部湿疹和神经性皮炎引起的局部瘙痒更为剧烈，前者表现为局部皮肤边界不清的丘疹水疱及糜烂渗液，后者因搔抓常出现皮肤增厚苔伴藓化。外阴部白斑除引起局瘙痒外，常伴发外阴营养不良，皮肤萎缩。

3、性交过敏：是两性生活期间发生的过敏反映。分别有对精液过敏，避孕套过敏，摩擦过敏者。

4、阴虱病：阴虱常贴伏于皮肤表面或附于阴毛根部，阴虱卵呈灰白色、针头大小。阴虱的叮咬及其毒汁、排泄物可导致皮肤发痒、可产生脱屑，并继发湿疹样改变和毛囊炎。

5、疥虫感染：引起疥疮时，外部皮损最严重，故局部瘙痒也最明显。

6、病毒感染：尖锐湿疣大多发生在女性阴道壁、宫颈口及外阴部，还出现带有恶臭的白带。发生在外阴部的传染性软疣多表现为中央有脐窝样凹陷的圆形丘疹，也可引起外阴部瘙痒。生殖器疱疹多表现为尿道口及阴道壁出现米粒大小且明亮的水疱，除有局部瘙痒外。

7、药物过敏：过敏体质的女性服用磺胺类或其他药物引起的“固定型药疹”，常发生在外阴部皮粘膜交界处，除了局部瘙痒外，可并发糜烂、渗液。使用药物做阴道冲洗或阴道内置入，如发生过敏反应及接触性皮炎也可发生外阴瘙痒。

8、局部皮肤不洁：有些女性使用卫生纸方法不当，外阴部皮肤受经血、阴道分泌物，甚至尿液、粪便和汗液的浸渍而使局部皮肤发生慢性炎症，从而引起外阴部瘙痒。

9、、阴道毛滴虫病：外阴、阴道瘙痒，有泡沫样白带，常伴有特殊异味，搔抓后同样外阴部皮炎湿疹性改变。做阴道分泌物涂片检查可与上面的病样区别开。

外阴瘙痒怎么办？

那么，如果出现了瘙痒怎么办呢？

1、注意个人卫生

日常生活中应该勤换内裤，并且内裤应该选择全棉、透气的材质;每天都要清洗外阴，但是不能够用很热的水或者是肥皂进行擦洗，避免对阴道造成伤害;如果在月经期间，那么更是要保持外阴干净，清楚换卫生棉。

2、不能够抓

外阴瘙痒难耐，很多女性都会进行抓挠，这是非常不正确的行为。抓挠之后不仅不能够缓解瘙痒的情况，反而有可能够扩大感染的范围，导致更大面积出现瘙痒情况，也不能够用热水进行清洗哦，这样会更加的瘙痒难耐。

3、少吃辛辣食物和发物

少吃一些辛辣、油炸等等容易上火的食材，还有发物也一定不要吃，因为这些食物食用后就会加重阴部的瘙痒和炎症的复发。如鱼类、虾、蟹、鸡头、猪头肉、鹅肉、鸡翅、鸡爪等。

4、保持愉快的心情

保持一个愉快的心情，缓解紧张、忧虑的心情，也可以适当的使用一些镇静药，这样可以有效的缓解外阴瘙痒的情况。