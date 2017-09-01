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女人什么时候最容易受孕？女人最佳受孕年龄

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2017-09-2139健康网

核心提示：女人什么时候最容易受孕？实际上女人在每个月的排卵期是很容易受孕的，只要在排卵期的时候进行有规律的性生活就可以提高受孕的几率。每个月有最佳受孕时间，那有没有最佳的受孕季节呢？下面我们一起来看看吧！

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　　女人什么时候最容易受孕？实际上女人在每个月的排卵期是很容易受孕的，只要在排卵期的时候进行有规律的性生活就可以提高受孕的几率。每个月有最佳受孕时间，那有没有最佳的受孕季节呢？下面我们一起来看看吧！

　　女人什么时候最容易受孕？

　　据科学家对一天受孕几率的研究发现，如果计划怀孕的话，AA的最佳时间是下午5—7时。研究发现，无论是精子的数量还是质量，一天中变化都很大，而在下午稍后的这段时间则达到高峰，恰好此时，女性最容易受孕。如果配合好排卵期计算的话，比较容易受孕。

　　最佳受孕年龄

　　专家提醒，怀孕不要错过最佳生育年龄。人类的最佳生育年龄是25岁左右，最好别超过28岁。随着年龄增长，人的生育能力在不断下降，此外，过晚怀孕，卵子质量下降，胚胎畸形的几率增高。同时，也不利于及时发现问题，从而增加了治疗难度。

　　最佳受孕季节

　　专家认为受孕最佳的季节是春末或秋初，即3-4月份或9-10月份怀孕较为理想。

　　一天中哪个时间段最易受孕

　　据科学家对一天受孕几率的研究发现，如果计划怀孕的话，做爱的最佳时间是下午5—7时。研究发现，无论是精子的数量还是质量，一天中变化都很大，而在下午稍后的这段时间则达到高峰，恰好此时，女性最容易受孕。

　　一个月中最易受孕的时间

　　受孕是一个复杂的生理过程，必须具备下列条件：卵巢排出正常的卵子，精液中含有正常活动的精子，卵子和精子能够在输卵管内相遇并结合成为受精卵，受精卵能被送到子宫腔中，子宫内膜发肓必须适合孕卵着床，这些条件只要有一个不正常，便能阻碍怀孕。

　　女性的排卵日期一般在下次月经来潮前的14天左右。卵子自卵巢排出后在输卵管的内能生存1-2天，以等待受精;男子的精子在女子的生殖道内可维持2-3天受精能力，故在卵子排出的前后几天里性交容易受孕。为了保险起见，我们将排卵日的前5天和后4天，连同排卵日在内共10天称为排卵期。因为在排卵期内性交容易受孕，所以排卵期又称为易受孕期或危险期。

　　一年中受孕的最佳时间

　　受孕最佳的季节是春末或秋初即3-4月份或9-10月份怀孕较为理想。

　　科学建议夏末秋初受孕比较适宜。 因为这样早孕反应阶段正值秋季，避开盛夏对食欲的影响;且蔬菜、瓜果供应齐全，容易增加营养，调节食欲。当进入宜感风疹流感的冬季时，妊娠已达中期，对胎儿器官发育的影响已减少，足月分娩时是气候宜人的春末夏初，有利于新生儿适应外界环境，从而能良好的生长发育。

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