卫生棉条怎么用？使用时要注意哪些？一篇文章让你全弄懂

核心提示：说到卫生棉条对于女性来说都是不陌生的了，健康的女性每个月都会有大姨妈来造访，这时就需要大姨妈的好伙伴卫生棉了。卫生护垫、卫生护翼都是属于卫生棉的一种，这两种都是女性很熟悉的了，还有一种是卫生棉条。棉条的体积比较小巧，欧美的女性比较熟悉，那卫生棉条要怎样用呢？

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说到卫生棉条对于女性来说都是不陌生的了，健康的女性每个月都会有大姨妈来造访，这时就需要大姨妈的好伙伴卫生棉了。卫生护垫、卫生护翼都是属于卫生棉的一种，这两种都是女性很熟悉的了，还有一种是卫生棉条。棉条的体积比较小巧，欧美的女性比较熟悉，那卫生棉条要怎样用呢？

卫生棉条可以直接放入阴道吸经血，相对于大家平常见到的卫生巾的话就比较方便一些了，至少是不用担心侧漏的问题了。那卫生棉条具体要怎样用呢？

1、要先根据月经量的多少去选择购买卫生棉条。

2、在用之前一定要把手洗干净。

3、直接在包装内取出棉条，把棉条的内管置入体内，不能太深，手必须够得着外管。

4、将内管往前推，直到将棉条推入到阴道内。

5、推进去之后就可以把内管跟外管移除掉了。

6、记住要把连着棉条的线留在阴道外哦。

7、那个导管用厕纸包裹好要丢到垃圾桶去，千万不能冲进厕所哦！

使用棉条要注意哪些禁忌呢？

1、有很多女性朋友会在来月经之前几天就开始用卫生护垫的先做好预防，但是呢，使用卫生棉条预防这种做法是错误的。





因为这个时候的阴道是比较干的，如果把棉条放置进去很容易造成阴道摩擦损伤的，一旦受到擦伤那么久很容易感染到细菌了。

所以千万不要用卫生棉条进行预防哈，如果实在要预防的话就直接用卫生护垫来代替棉条吧，等到月经来的时候才用卫生棉条。

2、使用卫生棉条的话要经常换，不能长时间不换，如果棉条放置在阴道内太久的就很容易滋生细菌了，会导致阴道炎等疾病的发生。使用卫生棉条最好就是两个小时换一次，如果上厕所频率比较高，那就更加得换勤快些了。





3、虽然说卫生棉条也有供量多量少去选择，但是月经量多的时候是不适宜用卫生棉条的。

量多的话棉条就会被吸满，那么吸满经血的棉条阻塞着阴道，就会导致经血不嫩顺畅排出来。那可能会有倒回子宫腔内，接着引发中毒。

有血块的女性也是不适宜用棉条的，血块是不能被吸收的，同样的道理也会堵塞阴道，导致血块没办法排出。