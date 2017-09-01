医生告诫：女人5个行为不改正，子宫恐怕会坏掉！

核心提示：西瓜是夏天最佳消暑水果！为了使它更清凉，很多人会选择把它放入冰箱，盖上一层保鲜膜，想吃的时候随时来上一片，瞬间暑热全消。但医生认为，夏天吃冰西瓜别贪多，尤其是宫寒女性更应该少吃。

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西瓜是夏天最佳消暑水果！为了使它更清凉，很多人会选择把它放入冰箱，盖上一层保鲜膜，想吃的时候随时来上一片，瞬间暑热全消。但医生认为，夏天吃冰西瓜别贪多，尤其是宫寒女性更应该少吃。

吃冰镇西瓜一个月，26岁就没了月经

刚满26岁的乔乔正是最佳孕育年纪，可不幸的是，在一周前，她收到了一份检查报告，医生告诉她：彻底闭经了！

听到结果后，乔乔伤心之情不能自已。

缓了一会神之后，她仔细问了医生原因，这才知道是吃冰西瓜惹出来的祸。

乔乔很爱吃西瓜，尤其是冰镇的，可因为自己有宫寒的毛病，医生告诫让她不要吃寒凉食物，平时就不敢吃太多。可今年她自从吃了第一片之后，就一发不可收拾，一连吃了一个月，而且都是冰镇的。

最后果然出事了，她的月经推迟了一个月，刚推迟两周时，乔乔还特意用测孕纸测了测，以为是怀孕。一个月后去医院检查，才知道是闭经了。





医生看了结果后痛心地告诉她：因为吃太多冰镇西瓜，宫寒症状加重，现在已经彻底闭经。

医生表示，乔乔的事是个特例，很少有人因吃西瓜而导致闭经，所以大家也不要对西瓜太过抗拒。不过，如果有宫寒，女性还是要少吃，尤其是冰西瓜，更是要远离的。

引起宫寒的五大原因

1. 快速减肥



快速减肥一般是用减肥药或节食等方法，把体内的脂肪和水分快速排出而减轻体重。

不过这个后果就是会引起宫寒。因为身体在短时间内丢失了大量的能量，寒邪更容易入体，攻击子宫。

2. 冷食吃太多

中医认为，女性属阴，不可以贪凉。即使是在炎热的夏季，寒凉之物也不可多吃。

因为生冷、寒凉食物进入体内会消耗阳气，导致寒邪内生，侵害子宫。





3. 穿得太少

日常女性为了展示性感身材，喜欢穿短小单薄的衣物，尤其是夏天，喜欢穿短裙、露腰装。

殊不知，这些性感的背后，隐藏着宫寒的风险。

大量的寒气悄悄侵袭身体，引起四脚发凉、痛经等一系列宫寒症状。

4. 过度疲劳

职场女性由于工作压力大，经常加班熬夜，透支自己的健康，从而加重宫寒症状。

过度疲劳会损伤阳气，使机体免疫力下降。尤其是熬夜，寒气和湿气更易侵入身体，诱发宫寒。

5. 频繁吹空调

很多人表示“半条命是空调给的”，可想而知空调在夏天有多么重要。

不过女性最好少吹空调，尤其是经期。因为空调会加剧寒气侵蚀速度，加重宫寒。