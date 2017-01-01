核心提示：乳房缩小术顾名思义就是采取手术的方式将乳房缩小的手术，这种手术在现代来说已经是一种非常成熟的手术，很多医院都能够做，但是为了保证手术的安全性和手术的完美，最好还是选择资质比较好的医院进行手术，下面就说一下做乳房缩小手术需要注意什么。

现代人非常注重身体的美感，有的女性需要隆胸，也有的女性为了美丽和生活更加方便需要做乳房缩小手术，乳房缩小手术现在已经是一种非常成熟的手术方式，虽然如此毕竟是一个手术也是存在着风险的，所以在手术之前和手术之后需要多多注意才行，下面就介绍一下做乳房缩小手术需要注意什么。

一、做乳房缩小手术术前需要注意什么

乳房缩小手术手术之前一周一定不要服用阿司匹林，因为这种药物可以使得女性身体内的血小板减少，使得血液的凝固功能降低；患有高血压和糖尿病的患者一定要在手术之前将自己的身体状况告知医生，让医生策划比较好的手术方案；做乳房缩小手术一定要确定自己没有传染性疾病、没有身体炎症，也没有乳腺癌的家族史，患者一定要是身体健康的；需要注意的是女性的月经期、哺乳期和妊娠期间一定不能做这种手术；如果女性吸烟还需要注意在做手术之前的一周之内不能吸烟。

二、做乳房缩小手术术后需要注意什么

乳房缩小手术之后一定要保持平躺的姿势，这种姿势比较有利于女性手术后的恢复，手术之后一定要特别注意不要做剧烈的活动，这样可以防止手术之后出血，手术之后一定不要用力牵拉患者的手臂，避免造成手臂的神经损伤。手术之后的24小时之内一定要密切观察患者乳头和乳晕的血液运行情况，一旦是发现问题应该及时找医生；乳房缩小手术之后一定要密切关注引流条的情况，观察手术区域内的敷料的渗出情况，如果渗出比较多的话，一定要找医生进行更换，避免造成感染。乳房缩小术之后一定要进行抗感染的治疗，最好是多吃一些高蛋白质的食物，这样有利于伤口的恢复。

做乳房缩小手术需要注意什么？上面介绍了乳房缩小手术术前和术后需要注意的一些问题，只要是做到上述注意事项，乳房缩小手术成功率还是非常高的哦。