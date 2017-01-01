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女性乳房发育不一样是什么原因

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2017-01-3139健康网

核心提示：女性乳房发育不一样是什么原因？女性两个乳房发育不一样可能是先天因素引起的，可能从胚胎发育开始一边的乳房就始终处于异常发育另外；还可能是后天因素导致的，比如母亲习惯一边怀抱宝宝喂乳，使两边乳房授乳不均，另一边乳房逐渐萎缩变小。

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　　有些女性两边的乳房发育不一样，出现一边乳房大，一边乳房小的问题，但多数女性不会在意这个问题，虽然一直存在这个问题，可从来也没有出现不适，就以为是正常的，不用担心。乳房发育不一样正常吗?两边乳房不一样大真的可以不用管吗?让我们一起来看看吧。

　　乳房发育不一样

　　女性两个乳房发育不一样可能是先天因素引起的。许多女孩在胚胎发育期，一边的乳房就始终处于异常发育，等到青春期乳房发育的时候，两边的乳房自然就不对称了，发育不良，就会一边大一边小了。乳房发育不一样还可能是后天因素。女性哺乳期，母亲可能习惯了从一边怀抱宝宝喂乳，两边乳房授乳不均，另一边的乳房就逐渐萎缩变小。

　　那女性两边的乳房发育不一样，大小不一样有问题吗?如果之前两边的乳房基本上对称，但最近一段时间才出现不对称的问题，女性朋友就要格外重视了。这种情况要马上去医院检查治疗，进行相关检查，以便可以及早发现存在的病变，及时治疗。

　　此外，乳房发育不一样时我们也可以利用一些方法帮助乳房发育均衡。比如调整睡眠姿势，避免长期侧卧，导致一侧乳房因自重而发育不良。乳房不对称时，睡觉可以最好要侧向偏小的乳房。乳房按摩也可以调整乳房发育，用左手拖起右乳房，右手的食指、中指及无名指并紧，从基部开始进行旋转轻揉，左右两边各按摩二十次。

　　其实，乳房发育不一样是否正常要根据实际情况来看。如果自己感觉乳房异常，怀疑有问题的话就要去检查。至于，两个乳房不一样这个问题，很难肯定是不是一定有问题。因为很多是先天的，这种并没有大碍。如果近期突然出现这种情况了，那就要马上到医院诊断了。

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