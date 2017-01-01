核心提示：女性的乳房生来就是为宝宝准备好的粮食袋子，但是对现代女性来说乳房的作用不仅仅是为宝宝哺乳的，还是为了表现女性的性感魅力而存在着的，是让男性着迷的地方，但是哺乳之后的乳房可能会出现缩水或者是下垂，为了避免这种情况需要对乳房进行按摩，下面就介绍一下哺乳期乳房按摩怎么做。

女性怀孕生产是女性一生之中的大事，生下宝宝之后就需要积极进行哺乳，给宝宝哺乳之后女性的乳房可能会出现缩水，也可能出现下垂，那样会使得女性的乳房失去其原本的魅力，所以女性一定要想办法避免这种情况的出现，需要对乳房进行积极地按摩，下面就介绍一下哺乳期乳房按摩怎么做。

第一步

将精油涂抹在乳房上，之后将大拇指放在一边，其余的四根手指并拢在另外一边，让虎口微微张开，将乳房从胸部的外侧向胸部的中间推，这个动作可以非常有效地避免胸部外扩，保持这个动作每边按摩30下。

第二步

将两只手保持上面那样的形状，先从左胸开始。将左手从外侧将左侧乳房向乳房的中间部位推，将乳房推到胸部中央的时候，用右手从左侧乳房的下方将其向上推，保持一定的力道，将乳房推到自己的锁骨处。双手交错着推动左乳。这样重复做30次之后换成推右侧乳房。这是一个非常重要的动作，可以让你的乳房避免下垂。

第三步

将两只手做成罩子的形状，将五根手指稍稍分开，做出罩住自己的乳房的样子。配合这个动作需要同时保持稍微的弯腰，两只手罩住乳房之后从乳房的底部(需要注意的是不是乳房的下部哦)向乳头的方向做出提拉的动作。将这个动作做20次。

第四步

两只手环绕乳房做圆周状的按摩，可以一直按摩到涂抹在胸部上精油都被乳房吸收完为止。按照上述方法坚持按摩，不仅仅可以促进乳汁的分泌和循环，还可以非常有效地消除胸部的紧绷感，并且可以让乳房上的皮肤变得非常柔滑。

哺乳期乳房按摩怎么做？通过上面的讲述你肯定已经掌握了对胸部进行按摩的方法了，坚持按摩可以起到不错的促进乳汁分泌，促进乳房健美的效果。