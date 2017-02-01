核心提示：女性青春期怎样促进乳房发育？我们身上有三个穴位，有利于青春期丰胸，促进乳房发育。适合青春期少女丰胸的穴位有檀中穴，第二个穴位是神封穴，最后一个穴位就在我们乳房下及沿胸下围上的乳根穴。用大拇指压制或者换食指轻揉九秒。

女性的乳房一般会在十岁左右开始发育。进入青春期，少女一定要抓住这个丰胸的黄金时期，一定不要错过了这个宝贵时期。青春期怎样促进乳房发育？该如何丰胸？下面小编来教大家几个按摩方法，可以帮助乳房发育，让乳房更加丰满诱人。

怎样促进乳房发育

在我们身上有三个穴位，有利于青春期丰胸，促进乳房发育。一起来看看青春期怎样促进乳房发育吧。适合青春期少女丰胸的穴位有檀中穴。该穴位位于我们的乳头中间，你可以在这个位置用大拇指压制，如果感觉疼痛的话，也可以换食指轻揉。每次可以按摩九秒，停止放松后再重复按摩二十次左右。压下去的时候大概往下三公分左右即可。

青春期的女性要怎样促进乳房发育呢？可以帮助青春期少女丰胸的第二个穴位是神封穴，这个穴位在檀中穴和乳头之间，左右两边都有这个穴位。按摩神封穴的方法和按摩檀中穴的方法相同，同样用食指按压三公分左右，持续九秒狗停止，再冲服按摩，每天坚持10～20次左右。

适合青春期少女丰胸的最后一个穴位就在我们乳房下及沿胸下围上，这个穴位就是乳根穴了。按摩方法也是相同的。青春期女性可以在晚上睡前按摩上述三大穴位，并且每日坚持，一个月后就可以达到丰胸的目的了。

女性在青春期怎样促进乳房发育？除了可以按摩檀中穴、神封穴以及乳根穴之外，青春期女性还要注意饮食。保证营养丰富均衡，不要过度瘦身。适当的脂肪更有利于乳房的发育，让乳房可以丰满诱人。