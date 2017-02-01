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乳房按摩操怎么做

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2017-02-0139健康网

核心提示：乳房是一个非常重要的器官，不仅仅在于乳房拥有哺育下一代的重要职责，更是因为乳房给人很多的美感，让女人曲线美，让女人产生自信美，更是让宝宝着迷，也让男人们沉醉，所以女性的乳房要保持自己的美丽才行，为了让乳房更加有魅力女性最好是积极做一下乳房按摩操，下面就介绍一下乳房按摩操怎么做。

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　　乳房的重要性不仅仅在于可以哺育下一代，是妈妈心头肉的米粮川，也在于乳房能够产生充分的美感，让女人更加自信，让男人沉醉其中，女性的乳房对女性的重要性不言而喻，为了让自己的乳房更加的美丽，女性需要多多做一下乳房按摩操，下面就说一下乳房按摩操怎么做。

　　一、交替按摩

　　将双手的除了大拇指之外的四个手指并拢，将一只手放在胸部正中央的下方，另一只手放在锁骨正中央的下方，之后两只手分别向上向下运动，轻轻按摩乳房。

　　二、轻按

　　将一只手放在一侧乳房的上方，将另外一只手放在同侧乳房的下方，轻轻托住自己的乳房，之后将乳房下面的那只手轻轻向上沿着乳房的两侧做按摩。

　　三、画圈按摩

　　将两只手放分别在同侧乳房的上下方，用一只手轻轻托住自己的乳房，之后沿着顺时针的方向对乳房做画圈按摩。需要注意的是一定要保持力度的适中，既不能弄伤乳房，又可以让乳房感受到力道。

　　四、螺旋式按摩

　　将一只手轻轻地放在一侧乳房的上方，之后从乳房的内侧向腋下做螺旋式的按摩。需要保持力度的适中，这样才能够起到按摩的效果。

　　五、提升按摩

　　用一只手轻轻地托住自己的乳房，将另外一只手放在同侧乳房的腋下位置上，之后从下向腋下做提升按摩。需要注意的是一定要保障按摩的力度，太轻了按摩的效果不好，太重了会损伤乳房。

　　六、循环按摩

　　将两只手的手掌交叠着放在一起，之后托住一边的乳房，从下向上做托举动作，需要注意保持一定的力度哦。

　　乳房按摩操怎么做？上面介绍了六个乳房安摩操的做法，大家可以按照上面所讲的去做，坚持坐下去不仅仅可以让你的乳房更加美丽，还可以让你的乳房更加健康哦。

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