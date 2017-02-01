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女性怀孕期间乳房发育的变化

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2017-02-0239健康网

核心提示：女性怀孕期间乳房发育有哪些变化呢？从受精卵着床那一刻开始，因为荷尔蒙变化，乳房也会开始出现变化了。乳房就会开始慢慢膨胀，变得非常柔软。乳房肌肤下血管明显、乳头增大，乳晕颜色变深，乳头也会越来越突出了。这个阶段要特别留意乳头清洁。

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　　拥有美丽的乳房是每一位女性的愿望，相信即便是怀孕期间的女性都不会放弃对美的追求。而乳房不仅可以哺乳，更是女性性感的代名词之一。很多女性担心生完宝宝，喂乳之后会影响乳房的美态。那怀孕期间乳房发育有哪些变化呢？

　　怀孕期乳房发育变化

　　在女性怀孕期间乳房发育会有哪些变化呢？从受精卵着床那一刻开始，因为荷尔蒙变化，乳房也会开始出现变化了。这其实是自然赋予女性的一种天性，其实也是为了满足女性生育后哺乳宝宝的需要。而且，女性在怀孕期间，乳腺发育程度会直接影响分娩后的乳汁分泌量。

　　女性怀孕期间乳房会有哪些变化呢？女性朋友从孕期的第二个月开始，乳房就会开始慢慢膨胀，变得非常柔软。由于乳腺肥大的原因，乳房内会出现一些和肿块相似的物质；怀孕期间乳房发育还有乳房肌肤下血管明显、乳头增大，乳晕颜色变深，乳头也会越来越突出了。

　　在整个怀孕期间，孕妇的乳房都会持续不断地变大，直到最后就可能会增大到之前的两至三倍了。所以乳房会感觉肿胀或疼痛。不过，疼痛感会自行消失的，实在难受的话不妨用热敷及按摩来缓解。怀孕5个月后乳房发育有出现一点稀薄初乳，这个阶段要特别留意乳头清洁。

　　此外，在女性怀孕期间乳房发育还有许多方面。有些孕妇可能会发现乳房存在急性的红肿热痛或血丝乳头分泌，乳头发生龟裂，出现皮肤溃疡等问题。发生上述情况就一定要马上去医院确诊治疗了。怀孕期间，一定不要忽视了各种乳房疾病。

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