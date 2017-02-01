核心提示：乳房是女性引以为傲的资本，现代社会对女性的美非常推崇，女性的乳房更是美的重要体现部位，女性在生活中都特别重视自己胸部的美丽，为了能够让自己的胸部变得更加美丽，很多女性都喜欢对自己的胸部进行按摩，下面就介绍一下怎样进行乳房按摩。

能够拥有一对美乳是很多女性的梦想，现在社会开明开放的很，甚至是有很多的美乳大赛，让很多的女性越来越注意到胸部的魅力无穷，为了能够让自己的胸部更加的魅力十足，很多女性都积极采取一系列的措施，乳房按摩更是不能少，下面就讲一下怎样进行乳房按摩。

一、

用一只手从乳房下面托住乳房，之后向腋窝方向轻轻地按摩，并且轻轻揉捏乳晕，另外一只手轻轻地将乳房挤压住。之后用食指和中指贴紧乳房轻轻夹起乳头，向外轻轻地拉，需要注意的是一定要注意不要用力太大。知足用食指和中指胸部贴近胸部乳头的根部夹起乳头，之后稍稍并紧手指，进行弧形旋转。之后用一只手按住腋下部位，另一只手的手掌轻轻托住一侧乳房轻轻得往上推乳房。两只手贴紧乳房，之后从乳房四周由内而外进行打圈按摩。之后将一只手放在胸骨位置，向腋窝方向划螺旋状按摩。之后用一只手轻轻地托住乳房，用另外一只手自下而上对乳房进行轻轻地敲打，特别要注意的是一定不要打疼了哦。按照上述方法对乳房进行轻轻按摩吧，时间长短可以根据自己的时间确定，总而言之是按摩的时间越长越好哦，但是需要注意的是一定要注意力道，不好太用力，不要对乳房造成伤害哦。

二、对乳房按摩的好处

经常性地对乳房进行按摩可以促进乳房的血液流动加速能够使得乳房更加的健康，更加地美丽，可以促进乳房的发育，起到非常不错的丰胸效果，同时还可以使得乳房的皮肤更加的细嫩，更加的润滑，同时可以促进乳腺的发育，哺乳期女性进行乳房按摩还可以促进乳汁的分泌，总而言之，经常性对乳房进行按摩可以使得乳房更加健康，也可以使得乳房更加美丽哦。

怎样进行乳房按摩？上面介绍了对乳房进行按摩的方法，也说明了对乳房进行按摩的好处，广大的女性朋友可以积极对乳房进行按摩，可以让你的乳房更加美丽，也更加健康哦。