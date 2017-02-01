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乳房按摩丰胸方法有哪些

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2017-02-0339健康网

核心提示：女性的乳房不仅仅是女性哺育下一代的大粮仓，而且还是女性身体曲线的一个不可或缺的部位，女性的乳房是女性性感魅力的重要地带，也是吸引男性目光的一个重要部位，一句话，女性的乳房不仅仅承担着哺育重任，还承担着让女性美出风范的职责。下面就介绍一下乳房按摩丰胸方法有哪些。

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　　 女性的乳房是女性性感魅力的重要承载部位，女性的乳房是否健康美丽不仅仅关系到女性的个人身体健康与美丽，而且关系着哺育下一代的重任，其实通过经常对乳房进行按摩不仅仅可以让乳房更加美丽，还可以让女性的乳房更加的健康，下面就说一下乳房按摩丰胸方法有哪些。

　　 一、乳房坚挺按摩法

　　 将右手的五指张开，握住左侧的乳房，之后用五指从乳房的外周逐渐向乳头方向进行揉搓，最后五指集中在乳头部位，这样反复对乳房按摩30次，每揉搓十次之后用手指提住乳头，轻轻向上提拉乳房五次，两侧的乳房提拉完毕之后，用自己的双手托住乳房颤动十分钟，经常性地这样对乳房进行按摩可以起到让乳房更加坚挺的目的。

　　 二、恢复弹性按摩法

　　 先用右手呈现出碗状托住右侧的乳房，之后将左手放在乳房的上侧，两只手用力向乳头方向推捏，这样反复进行30次，只有换成左侧的乳房，再推捏30次，最后沿着乳房的外侧交替向上推捏，这样反复进行30次，经过长期的推捏可以让乳房恢复弹性，使得下垂的乳房可以得到丰胸效果。

　　 三、抖动按摩法

　　 站立在地上，放松两只肩膀，让手臂保持自然下垂，让肩部上下抖动，这样可以带动两只臂膀和胸部抖动;并拢四指，与大拇指分开，用自己的手掌托住两只乳房或胸肌进行抖动。这样运动1-2分钟。用右手的小鱼际用力，从乳房肿结处，沿乳房的根部向乳头方向做出高速推赶震荡，这样反复进行3～5遍。直到局部出现微热的感觉的时候为止。

　　 乳房按摩丰胸方法有哪些？上面介绍了三种对乳房按摩的方法。女性朋友想要丰胸的话可以按照上述方法做一下按摩，长期坚持按摩一定可以起到不错的按摩丰胸效果哦。

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