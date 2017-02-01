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日常要怎样才能促进乳房发育

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2017-02-0339健康网

核心提示：怎样才能促进乳房发育？平坦型胸部的青春期妹子一定要多加注意饮食。多食丰胸补品，坚持按摩，谨防乳腺阻塞；圆盘型胸部的患者一定不可过度节食，饮食要也均衡，坚持运动。三角型胸部的女孩子一定要及时更换舒适、合身内衣。

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　　 许多女孩子的胸部都像飞机场一样平坦。小胸的女孩也不用太过自卑，自己不要放弃希望，只要积极调理，乳房还是有机会再度发育的。那女孩子在日常怎样才能促进乳房发育呢？

　　 如何促进乳房发育

　　 平坦型胸部的乳房真的很小，乳头基本紧贴了胸肌，腺体小，几乎不存在脂肪。原因主要是先天发育不良或遗传，还有营养不良等。那怎样才能促进乳房发育呢？遗传导致平胸的青春期妹子一定要多加注意饮食。多食丰胸补品，坚持按摩，谨防乳腺阻塞。非青春期女性则可以试试隆胸手术。

　　 其实，圆盘型胸部并不算小，只是从正面观察，胸部面积比较少，不集中收拢。原因可能是血液循环异常或黄体激素分泌过少等。怎样才能促进乳房发育呢？这类患者一定不可过度节食，饮食要也均衡，坚持运动。生理期前后可以多补充蛋白质和胶质食物。

　　 三角型胸部从侧边看，乳房是一个尖尖的三角形。原因可能是错误的生活习惯、脂肪分布在了乳房下或内衣穿着不正确等。怎样才能促进乳房发育呢？女孩子一定要根据胸部发育，及时更换舒适、合身内衣。沐浴时，可以通过水的力量给乳房做个按摩。

　　 下垂型胸部的肌肤松驰，乳头不会尖挺。原因多为过量服用雄性激素药物，还有错误的瘦身方法，使乳房脂肪减少，也可能是缺乏保养导致的。怎样才能促进乳房发育呢？女孩子一定不要短时间快速瘦身。产后平胸的妹子要多食韭菜、大白菜等蔬菜，积极保养乳房。怎样才能促进乳房发育？不同类型的胸部，保养方法也不同。

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