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18岁乳房发育 吃什么好呢

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2017-02-0339健康网

核心提示：１８岁乳房发育吃什么好？１８岁女性可以常吃猪尾巴莲子红枣汤；木瓜排骨煲也适合１８岁女孩吃，可以促进乳房发育；醋姜猪蹄也可以帮助１８岁青春期的女性丰胸；特别适宜身材偏瘦，想要丰满些的女孩子。但要尽量避免在睡前３小时内喝。

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　　 乳房发育和身体其他部位的发育相同，都需要食物来提供营养。18岁乳房发育，遗传及体质都是决定性的因素，此外后天调养也息息相关。那18岁乳房发育吃什么好呢？

　　 乳房发育吃什么

　　 18岁女性可以常吃猪尾巴莲子红枣汤，原料需要一只猪尾巴、七颗红枣和二两的乾莲子。猪尾巴用滚水烫一下加三公升水熬汤，然后倒入葱、姜和料酒调味；乾莲子提前先泡2个钟；将猪尾巴汤过滤出来，放入红枣和莲子用小火煮半个钟后食用。

　　 18岁乳房发育期的女孩可以吃什么呢？木瓜排骨煲也适合18岁女孩吃，可以促进乳房发育。主要的原料有二百五十克木瓜个猪排骨。调味料有陈皮、姜、盐，木瓜去皮洗净切块；排骨先用开水焯一些。姜切片。再把所有食材下锅，加水煲3个钟，调味后饮用。

　　 醋姜猪蹄也可以帮助18岁青春期的女性丰胸，主要材料有三个猪蹄、七片生姜6、少许香醋即可，香醋比米醋更补。猪脚洗净，加入开水烫去血丝。再将全部食材下锅大火煮开，调为小火炖一个钟。爱吃甜的朋友也可以加点红糖或冰糖。不怎么喜欢吃甜的朋友放点葱花和香菜调料就可以了。

　　 18岁女性在乳房发育期多吃这款丰胸汤大有益处，特别适宜身材偏瘦，想要丰满些的女孩子。猪蹄可以帮你丰胸美颜，姜及香醋则可以帮你排毒清体，常喝可以让胸部丰满，脸色红润。如果本身不瘦，只需要保养胸形的妹子，可以每星期喝一次，要尽量避免在睡前3小时内喝哦。现在你知道如何让18岁的乳房发育更丰满了吧。

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