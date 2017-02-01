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女人乳房按摩 有哪些好处

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2017-02-0339健康网

核心提示：女人乳房按摩有哪些好处？通过乳房按摩可以自己检查胸部健康，观察胸部会不会变形，有没有存在异样；在按摩时，女性自己也可以发现一些乳房疾病；女人乳房按摩的好处还可以丰胸。通过按摩，可以刺激你的胸部，达到丰胸效果。

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　　 胸部是女性的第二特征，美胸可以增强女性自信。不过，很多女孩子都是漠不关心自己的胸部。小编提醒各位女性，一定要多关注自己的胸部，常按摩胸部。那女人乳房按摩有哪些好处呢?

　　 乳房按摩的好处

　　 女人通过乳房按摩可以自己检查胸部健康，观察胸部会不会变形，有没有存在异样，自己可以初步判断乳房的外观是否正常，如果感觉有问题，就要正视，并且解决。乳腺炎、乳腺增生等都是常出现的问题，要积极就医确诊，采取治疗。

　　 女人乳房按摩的好处是在按摩时，女性自己也可以发现一些乳房疾病。平常在按摩过程中，你可以特意触摸一下乳房边界和周围组织，感觉看看有没有问题，如果不痛不痒的话，基本就是健康的。当然，除了乳房按摩，每年还要进行胸部检查，才能保证胸部健康。

　　 女人乳房按摩的好处还可以丰胸。通过按摩，可以刺激你的胸部，达到丰胸效果，但前提是长期坚持按摩你的乳房哦。而且，按摩乳房的动作要轻柔，力度不要太大，长期进行，胸部肯定可以变大的。按摩过程中，也可以发现胸部有没有肿块。对于肿块，同样可以通过按摩解决的，不过建议大家还是要去医院检查一下。

　　 这就是女人经常进行乳房按摩的好处了。女人乳房按摩具有丰胸以及自我检查等好处，自己可以随时掌握胸部的健康。不过，按摩胸部是一项长期工程，得经常进行，不能懒惰，形成按摩胸部的习惯，才能保持健康，让美丽永存。

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