你一定很好奇 乳房缩小办法

核心提示：乳房缩小办法有哪些呢？第一种女性乳房缩小办法是抽脂术，女性乳房皮下的脂肪比较多的话，就可以考虑这种方法；环状乳房缩减术是乳房缩小的第二种办法。最后一种乳房缩小办法就是标准乳房缩减术，透过特殊设计，把多余皮肤和乳腺切除，然后放置一个新的乳头

今天女性朋友都存在“胸大就是美”的观念，所以时髦女性通常都会随“波”逐流，设法丰胸，让自己拥有诱人身材。但大胸真的就可以乐在其中了吗?乳房缩小办法有哪些呢？让我们一起了解一些相关知识吧。

乳房缩小办法

在我国，女性标准乳房容积大概是300cc，超过500cc即为过度发育。一些女孩可能从青春期开始胸部就非常丰满了，也有一些女孩之前都是平胸，生完宝宝后却急起直追了。其实，胸部过大并无好处，你会经常感觉腰酸背痛、容易长湿疹。内衣或泳装都很难买到合适的，更容易患乳癌。胸部过大会给女孩形成生理或心理负担，乳房缩小办法是什么呢？你可以考虑下“缩乳手术”。具体的手术方法有比较多，需要根据实际状况来选择。

第一种女性乳房缩小办法是抽脂术，乳房主要由脂肪和乳腺一起组成，女性乳房皮下的脂肪比较多的话，就可以考虑通过抽脂使得乳房缩小。这种办法的好处就是刀口非常小，几乎没有疤痕。但也有缺点，那就是效果有限，最多只能使罩杯减小一级，而且也不是每个人都适合这种方法。

环状乳房缩减术是乳房缩小的第二种办法。在乳晕周围动刀，部分肌肤和乳腺都会被切除并悬吊，最大限度可以缩小500cc。伤口就在乳晕和肌肤的交界位置，缝合初期极像收紧布袋时会出现很多的皱折，半年之后才会慢慢抚平淡化，疤痕也不会太明显。

最后一种乳房缩小办法就是标准乳房缩减术，透过特殊设计，把多余皮肤和乳腺切除，然后放置一个新的乳头。不过，术后乳房下缘会有非常明显的疤痕，手术还可能会使乳头麻木，导致日后哺乳困难。乳房缩小办法？除抽脂外，后面两种方法都会有疤痕，未婚的女孩就要慎重选择了，特别是疤痕体质者。对于乳房缩小办法，最好先和医生交流，相互权衡，然后再决定计划。