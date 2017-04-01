核心提示：如果你面色暗黄、体虚乏力那么你的体内可能有湿毒，如果你舌苔很厚，神思倦怠那么你的体内也是有湿毒，体内有湿毒就需要积极进行排毒祛湿，其实排毒祛湿可以通过吃一些排毒祛湿的食物进行调理，下面就说一下清毒祛湿吃什么好。

如果你面色暗黄、体虚乏力那么你的体内可能有湿毒，如果你舌苔很厚，神思倦怠那么你的体内也是有湿毒，体内有湿毒就需要积极进行排毒祛湿，其实排毒祛湿可以通过吃一些排毒祛湿的食物进行调理，下面就说一下清毒祛湿吃什么好。

红豆

红豆一个非常重要的功效就是能够排毒祛湿，可以起到解毒消肿，清热利湿的功效，不仅仅如此，红豆还可以降血压、降血糖、降血脂等，所以如果你的体内有了湿毒的话可以多多吃一些红豆，对身体有百利无一害哦。

冬瓜

冬瓜的排毒祛湿效果也是非常棒的，可以清热化痰、除烦止渴，消肿利尿，特别适合那些体内有湿毒，体型肥胖的人用来利湿排毒，体内湿毒比较多的人一定要多多吃些才好哦。

糙米

糙米就是全米，是将大米保留米糠，具有非常好的吸水、吸脂作用，并且含有丰富的植物纤维，能产生强烈的饱腹感，可以有效调理肠道，帮助大便排泄，利于祛湿排毒，每天早餐可以吃一碗糙米，可以起到非常不错的排毒祛湿效果哦。

绿豆

绿豆具有非常棒的祛湿利尿、清热解毒的功效，多喝一些绿豆汤可以起到很棒的排毒消肿的作用，但是需要注意的是吃绿豆最好是不要煮的时间太长，不然的话可能会造成营养成分的损失。

海蜇

海蜇是一种海产品，其中含有人体所需要的多种营养成分，可以起到非常棒的清热解毒、降压消肿的功效，对于很多风湿性疾病和高血压具有很棒的食疗效果，对于祛湿排毒也具有很好的作用。

清毒祛湿吃什么好？上面介绍了五种特别适合体内有湿毒的人食用的食物，这些食物经常食用可以起到非常棒的祛湿排毒的效果，可以让你的身体更加健康哦。