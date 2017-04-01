39健康网首页39问医生名医在线就医助手药品通疾病百科资讯诊疗药品减肥整形保健
首页 > 女性 > 女性资讯 > 正文

清毒祛湿吃什么好

女性文章排行榜
2017-04-0839健康网

核心提示：如果你面色暗黄、体虚乏力那么你的体内可能有湿毒，如果你舌苔很厚，神思倦怠那么你的体内也是有湿毒，体内有湿毒就需要积极进行排毒祛湿，其实排毒祛湿可以通过吃一些排毒祛湿的食物进行调理，下面就说一下清毒祛湿吃什么好。

温馨提示：

喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 排毒 了解详情。

图片

如果你面色暗黄、体虚乏力那么你的体内可能有湿毒，如果你舌苔很厚，神思倦怠那么你的体内也是有湿毒，体内有湿毒就需要积极进行排毒祛湿，其实排毒祛湿可以通过吃一些排毒祛湿的食物进行调理，下面就说一下清毒祛湿吃什么好。

红豆

红豆一个非常重要的功效就是能够排毒祛湿，可以起到解毒消肿，清热利湿的功效，不仅仅如此，红豆还可以降血压、降血糖、降血脂等，所以如果你的体内有了湿毒的话可以多多吃一些红豆，对身体有百利无一害哦。

冬瓜

冬瓜的排毒祛湿效果也是非常棒的，可以清热化痰、除烦止渴，消肿利尿，特别适合那些体内有湿毒，体型肥胖的人用来利湿排毒，体内湿毒比较多的人一定要多多吃些才好哦。

糙米

糙米就是全米，是将大米保留米糠，具有非常好的吸水、吸脂作用，并且含有丰富的植物纤维，能产生强烈的饱腹感，可以有效调理肠道，帮助大便排泄，利于祛湿排毒，每天早餐可以吃一碗糙米，可以起到非常不错的排毒祛湿效果哦。

绿豆

绿豆具有非常棒的祛湿利尿、清热解毒的功效，多喝一些绿豆汤可以起到很棒的排毒消肿的作用，但是需要注意的是吃绿豆最好是不要煮的时间太长，不然的话可能会造成营养成分的损失。

海蜇

海蜇是一种海产品，其中含有人体所需要的多种营养成分，可以起到非常棒的清热解毒、降压消肿的功效，对于很多风湿性疾病和高血压具有很棒的食疗效果，对于祛湿排毒也具有很好的作用。

清毒祛湿吃什么好？上面介绍了五种特别适合体内有湿毒的人食用的食物，这些食物经常食用可以起到非常棒的祛湿排毒的效果，可以让你的身体更加健康哦。

相关资讯

清毒祛湿
热门问答

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈