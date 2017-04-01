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经期小课堂 为什么第一次来月经是黑色的

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2017-04-0939健康网

核心提示：为什么第一次来月经是黑色的呢？经血发黑，其实都是气滞血瘀而引起的。压力大、生活没有规律、性格焦虑及抑郁等都会造成肝气郁结，阻碍血行，从而造成月经不调、痛经以及经血发黑等情况。

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正常情况下，女性的经血颜色是暗红色的，但一些女性会问为什么自己为什么第一次来月经是黑色的呢？这是怎么回事呢？其实，每个月的月经状况都就是对身体健康的一种反映，经血呈黑色多说明身体虚弱，急需调理。那么我们就来看看经血呈黑色的原因及调理方法。

经血呈黑色的原因
 
很多女孩子会比较好奇为什么第一次来月经是黑色的？其实，不论你是第一次来月经时经血较黑，还是平常的经血发黑，其实都是气滞血瘀而引起的，气滞血瘀是月经不调最重要的元凶。而压力大、生活没有规律、性格焦虑及抑郁等都会造成肝气郁结，阻碍血行，从而造成月经不调、痛经以及经血发黑等情况。

有些女孩子不仅仅存在经血发黑的状况，而且血块也比较多，甚至还会出现恶心呕吐、休克等，这些都属于异常现象，一定要及时调理。至于月经颜色呈黑色的女孩子就要及早明确病因，再对症治疗。如果是精神因素而致，那就要自己调整情绪，学会舒缓、适当减压，放松身心，之后再在医生的帮助下科学调理。
 
仅仅知道为什么第一次来月经是黑色的原因是远远不够的，我们还要学习如何改善这种状况。月经发黑的患者首先要让精神保持愉快。经期尽量选择柔软、棉质以及通风透气的内裤，而且要经常换洗。注意私处卫生，经期间一定要拒绝同房。量多的女孩要勤换卫生棉。注意保暖和注意，冷刺激和过劳等都会导致月经发黑，而且会带有血块。

经血发黑的女孩子在来月经的时候，可以准备一些新鲜的香蕉、甜橙、榴莲、人参果和番石榴等，可以在早、中、晚轮流进食。体质好的女孩子经期也可以适量吃些苹果和梨等。如果经血发黑、经期长、量多的话，要及时采取止血措施，也可以口服补血药物，避免贫血。关于为什么第一次来月经是黑色的介绍就到这里了，女孩子每个月的月经都与健康息息相关，如果月经长期出现异常的话，对身体是一种极大的危害，所以一定要及早调理。

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