祛湿祛痘 哪些食物祛湿效果好

核心提示： 青春痘就好像是我们的小冤家一样，总是隔三差五就来探访，尤其是女生一到生理期更容易长痘。但是每次说到长痘，很多人几乎都认为只是热气重才会长痘，但实际上，体内湿气过重也是非常容易导致长痘的。说到祛湿祛痘这个话题，下面我们来看看都有哪些祛湿方法可以帮助祛痘吧！

青春痘就好像是我们的小冤家一样，总是隔三差五就来探访，尤其是女生一到生理期更容易长痘。但是每次说到长痘，很多人几乎都认为只是热气重才会长痘，但实际上，体内湿气过重也是非常容易导致长痘的。说到祛湿祛痘这个话题，下面我们来看看都有哪些祛湿方法可以帮助祛痘吧!

在介绍祛湿祛痘方法之前，我们先来看看为什么身体湿气重会容易长痘。其实这主要有两个方面的原因：一是当体内湿气过重的时候，证明脾胃运化也不好，脾胃作为运化营养，排泄垃圾毒素的器官，而毒素堆积在体内排不出去的话当然容易引起痘痘丛生了;二是中医认为体内湿气过重会导致身体内油性变大，而油的粘性抑制了火气的排泄，从而导致体内热气堆积，痘痘出现自然也就不出奇了。

那要想祛痘，肯定首先就要做好祛湿的工作，那大家都知道如何祛湿祛痘吗?

祛湿祛痘方法(1)多吃薏仁

薏仁是一种祛湿效果非常好的药食两用的食物，在湿气重痘痘爆发的时候，吃点薏仁可以帮助促进人体血液循环，同时也可以促进机体毒素排出，不仅能够帮助消除痘痘，同时也能够帮助美白肌肤，因此薏仁祛湿祛痘效果都是非常好的。

祛湿祛痘方法(2)多吃赤小豆

生活中很多人将赤小豆和红豆混淆起来，但实际上只有赤小豆才具有祛湿的效果。我们知道一个人体内湿气重的话，水液会不能随着气血的流动而流动，因此会滞留在细胞当中，使得人看起来膨胀肥胖，而又由于水液滋生少，导致肠道干结，因此湿气重的人很容易便秘，痘痘也更加容易爆发。

以上就是关于祛湿祛痘的问题介绍。我们知道湿气对人体的伤害远不止脸上爆痘这么简单，实际上湿气重的人不仅会水肿虚胖，而且精神状态也很差，经常疲倦乏力，感觉做什么也提不起精神，严重影响工作和生活。因此湿气重的人一定要做好祛湿工作，避免这么多不良后果出现噢。