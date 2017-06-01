番石榴的营养价值都有哪些 多吃番石榴有什么好处

核心提示： 番石榴是一种肉质清甜常吃不腻的水果，日常生活中也是备受老百姓青睐的。但是可不要认为它除了口感极佳以外就没有其他的作用功效了，番石榴的营养价值可是非常多的，对保健养生方面都有显著的功效。既然这样下面我们就一起来学习一下番石榴的营养价值吧！

番石榴是一种肉质清甜常吃不腻的水果，日常生活中也是备受老百姓青睐的。但是可不要认为它除了口感极佳以外就没有其他的作用功效了，番石榴的营养价值可是非常多的，对保健养生方面都有显著的功效。既然这样下面我们就一起来学习一下番石榴的营养价值吧!

番石榴的营养价值(1)含有丰富的膳食纤维

相信吃过番石榴的人都知道番石榴的口感是非常不错的，咀嚼之后能够明显感受到当中含有的膳食纤维，而这些丰富的膳食纤维能够促进肠胃蠕动，对于帮助大便排出缓解便秘效果是非常不错的，另外对于减肥的人群而言，番石榴是一种热量低且饱腹感强的水果，效果也是非常不错的。

番石榴的营养价值(2)含有控制血糖的铬元素

铬元素是一种在糖和脂肪新陈代谢当中其中至关重要的营养元素，能够帮助改善糖尿病人葡萄糖耐量，对于降血脂、降血糖都有着显著的功效，因此虽然番石榴口感清甜，但是却不会对糖尿病病情产生丝毫的影响，反而能够有效控制血糖。

番石榴的营养价值(3)含有丰富的维生素C

我们知道维生素C是一种能够增强机体免疫力，帮助预防流行性感冒、上呼吸感染等疾病都有着显著的疗效;而番石榴当中含有丰富的维生素C，其维生素C的含量甚至比苹果、橘子的还要高。

以上就是关于番石榴的营养价值的相关内容介绍，除了上文介绍的几种营养价值以外，番石榴还含有丰富的蛋白质、脂肪、微量元素等，总而言之番石榴的营养价值是非常高的，喜欢番石榴的朋友都可以多吃点，对保健养生方面效果毫无疑问是非常显著的。