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初次约会如何抓住男人心？

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2017-10-1439健康网

核心提示：和心仪的他初次约会，怎样才能给对方留下深刻美好的印象呢？女性朋友们学会把握这些小细节，牢牢抓住男人心！

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　　和心仪的他初次约会，怎样才能给对方留下深刻美好的印象呢？女性朋友们学会把握这些小细节，牢牢抓住男人心！

　　1、利用肢体语言

　　经验表明，“肢体语言”常常可以向对方传递更多的信息并表达出更为丰富的情感。如果你表达能力不好，就要运用自己的肢体语言，据测算，在第一次约会时，您留给对方的第一影响有55%取决于外表和“肢体语言”，有38%取决于讲话的技巧，而只有7%取决于您说话的内容。

　　2、注视对方的眼睛

　　任何一位风情万种的女人都清楚，眼神是一种非常有效的情感表达手段。心理学家们的研究也证明，眼神确实是一种非常有力的武器。试验证实，当两个陌生人相对而坐时，注视对方的眼睛远比注视对方身体的其他部位更容易产生亲近感。

　　3、说点笑话

　　爱情与欢笑总是相伴而行。在人们传统上认为的那些会使男女间产生爱慕的因素中，幽默感总是占据着非常重要的位置。共同体验欢笑会在陌生人之间营造出一种亲近感，在第一次约会时，试着讲些笑话却是要做到的。

　　4、选择音乐餐厅

　　初次约会，总是有点紧张的，所以要挑选安静一定的餐厅，又温馨的音乐那就更好了！试验表明，轻柔的音乐更容易使女性对男性产生好感，而爵士乐或着完全寂静的环境。

　　5、善于发短信

　　发短信是现代人重要的联系方式之一，有些情况下使用短信，弊多利少，要尽量避免。在和男性进行了愉快的初次约会后，你可能很想与他联系，但请不要马上给他发短信。刚刚分开后就发短信，可能减弱男性对你的兴趣度和期待感。

　　

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