10食物吃掉身体的10种病

核心提示：有的食物不仅只是提供营养和能力，还有着奇特的“治疗功能”，只要挑对吃，就能帮你解决健康小问题。

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口臭、牙齿变黄、晕车、烫伤。。。这些生活出现的小症状、小毛病，都可以通过食物来解决！是不是觉得很神奇呢？



1、酸奶

用途：口臭

之前一些研究显示酸奶中的活菌可以抑制口腔内造成口臭细菌的生长。酸奶中的 “有益菌种”可以排挤掉引发口臭的细菌，并为口腔创造一个健康的环境。

2、糖

用途：打嗝

吞下一茶匙干的白糖，可以立刻停止打嗝。糖具有修改神经肌肉动向的作用，也就是可以命令隔膜内肌肉进行持续性收缩，阻止打嗝的继续。但不要过量，糖会让你上瘾，吃太多有碍你的健康哦。

3、 苹果

用途：牙齿增白

在咀嚼脆脆的水果和蔬菜时，具有等同于刷牙的小作用。它们天然的清洁行为可以去除牙釉质上面的牙斑。尤其是，苹果中含有的温和苹果酸还有助于溶解牙斑。

4、小苏打

用途：尿路感染

刚一出现症状，就可以用250毫升水加入1/4茶匙小苏打饮用。在医生出结果，使用抗生素之前，一天一杯的饮用。小苏打让膀胱呈碱性状态，降低细菌的繁殖能力。

5、木瓜

用途：令肌肤光滑

木瓜属于热带水果，含有木瓜蛋白酶。皮肤表面的死细胞会让皮肤看起来无光泽、粗糙、出现裂纹。而木瓜中这种酶类正好可以分解死去的细胞。一月两次，它让肌肤更柔软，细腻，有光泽。

做法：将两大汤匙经过清洗、去皮的木瓜放入食品加工机中，再加入一大汤匙干燕麦。将混合物在干净的皮肤上敷10分钟，然后用温热的毛巾擦除。木瓜中的酶很温和，对于敏感肌肤人群也是非常理想的疗法。然而为了安全起见，第一次使用时，先在耳后进行测试。

6、橄榄或柠檬

用途：晕动病(晕车、晕船、晕飞机等)

晕动病让你的身体分泌过多的唾液，产生恶心想吐的感觉。橄榄中的化合物——单宁酸可以清除口腔内多余的唾液，帮助消除作呕的感觉。只要感觉身体不适，就立刻吃上两颗，柠檬汁也具有同样效用。

7、冰淇淋

用途：烫伤

口腔内上膛的组织只有几毫米厚，因此它对热的食物非常敏感。如果你等不及就把刚出炉的匹萨放入嘴巴，那么一勺冰淇淋或者冷冻酸奶可以帮助你抚慰烫焦的嘴巴。冰凉感可以带来暂时的缓解。

含一大口冰饮或者冰块也可以，但要确保在感觉疼痛之前吐掉冰块。

8、伏特加

用途：脚气

如果你的双脚味道不那么好闻，那么可以用浸满伏特加酒的毛巾包裹双脚来除掉恶臭。这和给脚部揉搓酒精是一个道理(如果你喝灰雁伏特加那么效果会相当好)。

伏特加含有有防腐和干燥功能的酒精，因此它可以除掉产生臭味的真菌和细菌，并除掉这些生物体赖以生存的湿润环境。

9、香蜂叶茶

用途：唇疱疹

唇疱疹是由一种疱疹病毒(不同于两性之间传播的病毒种类)引发的，香蜂叶是治疗它的药草疗法的首选，它的抗病毒性可以让已经显露的疱疹愈合。

做法：可以用2至4茶匙香蜂叶，搭配一杯水的比例来制作香蜂叶茶。待凉凉后，使用棉球蘸取涂抹在唇疱疹患处，一日多次。

10、薄荷或者肉桂口香糖

用途：上班拥堵压力

薄荷可以让开车族的疲劳与焦虑感下降了20%。薄荷和肉桂都可以把挫败感降低25%，把机敏性增加30%，让行程好似缩短了30%。

不喜欢嚼口香糖或者含糖块吗？可以在汽车中放置薄荷或者肉桂芳香扩散器。