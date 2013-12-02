九大魅力熟女让男人神不守舍

核心提示：为什么男人们都喜欢熟女？熟女有什么样的魅力？下面我们一起来看看九大熟女魅力让男人神不守舍。

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如果仅从单纯的女性美角度出发，当然是年轻的比较好，但是姐姐的历练、智慧、温暖，甚至累积的脂肪所散发出的魅力暗香都让男人无限向往，有人称之为“熟苹果深厚的香味”，而不是鲜花肤浅的流香。



一、风情

这是一个绝对褒义词，它与风情、风韵有关，小女生也许可以风流，但风骚却是成熟女生修炼多年后散发出的一种沉香。模仿不来，学习不像，这需要时间。

花是易谢的，只有果实，才可以慢慢品尝。当你形容一个女性“很有味道”时，我相信，她是个成熟女士。

二、女人味

林忆莲较之像自己的陈明更精致、更能打动人心，因为她更成熟。同样，巩利较之小一号的章子怡更耐看，更妩媚。

其中，关键一点就是她们更有女人味，她们的眼神及其身体语言更丰富，而且可以一针见血。

三、气质优雅

小女生失恋了，可能会扔东西，并哭闹，仿佛整个世界都毁灭了，痛不欲生。但我见过一位熟女，她对付自己的陈世美，是如此的优雅的一句话，你慢走，请把门带上。

四、独立的美

这是新女性一件最耀眼的华服，不依赖认、不靠撒娇去赢得一朵玫瑰（因为那有点小儿科，有点可怜，甚至可笑），做个让男人无法“一手掌握”的女人，不是去迎合，而是独立个性，看的是，自己拥有什么，而不是向男人索取什么。

这一点，很受新男人喜爱。什么都“随你”的小美眉，是个包袱。对一个男人而言，抱你一刻钟是享受，抱你一天就是苦役了。而成熟女性，有自己的山峰、事业，她不靠男人吃饭，那么，她的爱情就显得更潇洒。

五、高贵

小女生如果玩高贵，可能流于呆板、呆滞、失去光泽，显得滑稽。而成熟女性，稍加修饰，就可以现出一个高贵的额头或一个高贵的发髻。

高贵是黄金，黄金对小女生而言，显得沉重；高贵是气质，小女生最美的气质就是顾盼生辉，而不是披一件裘皮大衣，装很傲很冷的样子，那很傻。

六、滚烫的体贴

成熟女性，更会宽容人、关怀人，姐姐的角色，自然而然会约束自己的言行，一种有力量的温柔，博大、积极、温暖人心。

小女生也许只会伸出手让别人牵，而成熟女性更懂得伸出手，轻拍你肩上的灰尘，或者为你整理一下衣领。动作简单，却温暖十足。

七、养内、气质取胜

内心丰富，气质取胜，十分耐读。花是用来看的，而成熟女人的美是用来品的。看不见她美丽的人浅薄，读出她韵味的人幸福，而且这种感觉持久不衰。

由内到外的渗透，会使一个女人散发出不可言喻的魅力，她不造作，不包装，原汁原味地弥漫着，并形成一种氛围，持久的引吸着你。

八、最懂风情

有人研究认为，大多数的女人要在30岁以后才出现真正的性高潮。这时的女性，不会因为性而性，她们的性需求中包含大量的感情需要。成熟女性更能敏感地捕捉到每一个快乐细胞，身心结合，更懂得男人的种种信号。

心知肚明后，不易犯错误，更重要的是，学会了懂得享受爱，爱真正滋养了自己，从肌肤到心灵。这种“性”福很饱满，不空洞绵长、持久。

九、红颜知已

成熟女生一般都能干，门路广，所以，做她的朋友，你会赢得她的帮助；成熟女性，会疼人，但更含蓄，她是心灵捕手，但理性又告诉她不要轻易冲动。