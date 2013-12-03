39健康网首页39问医生名医在线就医助手药品通疾病百科资讯诊疗药品减肥整形保健
首页 > 女性 > 女性保健 > 正文

抓头搓脸可防寒气 冬季需护好四大保健区

女性文章排行榜
2013-12-03生命时报

核心提示：冬季，人体的头、肾、肺、足等对气温下降会十分敏感，寒冷刺激由此入内，会降低人体的免疫功能，使人得病。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　抓头搓脸防寒气。过度的寒冷刺激，会使头部血管收缩，头部肌肉紧张，引起高血压脑出血、血管神经性头痛伤风感冒面神经麻痹等病症。保健要点：避免寒风直吹，出门要戴上能遮住额头的帽子，在风大时不要迎风走，应侧身走过，并以手或前臂护头。每天抓梳头部，手指沿大脑中线，再散开十指大面积抓梳整个头部，顺、逆时针各36次，可以疏通头部经络，气血畅通，增强头部御寒功能；两手搓热，用手掌揉按面部，促进血液循环，或者用拇指、食指沿耳廓从上到下捏搓双耳，搓红、搓热为度。

　　转腰揉肾壮阳气。中医认为，寒为阴邪，易伤阳气。人之阳气根源于肾，所以寒邪最易中伤肾阳。保健要点：肾主纳气，冬季人也不能一味懒怠少动，不要因天冷就不出门，要坚持晨练、晚练，提高抗病力。冬天要加强背部保暖，在午间时分户外有阳光的时候多出去散步，有助于肾的阳气升发。平时多推搓肾俞穴，肾俞穴位于第二腰椎棘突下旁开1.5寸，可以使肾气充盈，并提高抗寒能力。腰为肾之府，每天在室内多转腰，两手叉腰，拇指按在腰眼上，四指在前，顺、逆时针各转36次，旋转时要到位。

　　捏鼻呼气防干燥。寒冷、干燥的空气可引起呼吸道黏膜分泌物增加，气体交换受阻，使病情加重或恶化。保健要点：外出时戴好围巾口罩，平时要多喝温开水，防止呼吸道过于干燥；早上9点以后家里要开窗，也可以在家里煮醋杀菌，减少肺部感染机会。感冒以后鼻塞不通，可以用拇指背沿鼻翼两侧来回搓鼻，搓热以后，鼻塞立时畅通。练习“吐故纳新”呼吸，在空气新鲜的地方，把嘴张开，用力大声“哈”出去。把体内浊气全部吐出。

　　多走多泡暖好脚。谚语云：寒从脚生，可见双足是冬季保健重点。保健要点：走、按、泡。走：多活动，让双脚动起来，促进气血通畅；泡，每天睡前以40°左右热水泡脚，使阳气上升，畅通全身气血，有利睡眠；按，泡脚后用右手按摩左脚涌泉穴36次，换左手按摩右脚涌泉穴36次。

相关资讯

女性保健 冬季保健 防寒
热门问答

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈