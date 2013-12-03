抓头搓脸可防寒气 冬季需护好四大保健区

核心提示：冬季，人体的头、肾、肺、足等对气温下降会十分敏感，寒冷刺激由此入内，会降低人体的免疫功能，使人得病。

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抓头搓脸防寒气。过度的寒冷刺激，会使头部血管收缩，头部肌肉紧张，引起高血压、脑出血、血管神经性头痛、伤风感冒、面神经麻痹等病症。保健要点：避免寒风直吹，出门要戴上能遮住额头的帽子，在风大时不要迎风走，应侧身走过，并以手或前臂护头。每天抓梳头部，手指沿大脑中线，再散开十指大面积抓梳整个头部，顺、逆时针各36次，可以疏通头部经络，气血畅通，增强头部御寒功能；两手搓热，用手掌揉按面部，促进血液循环，或者用拇指、食指沿耳廓从上到下捏搓双耳，搓红、搓热为度。



转腰揉肾壮阳气。中医认为，寒为阴邪，易伤阳气。人之阳气根源于肾，所以寒邪最易中伤肾阳。保健要点：肾主纳气，冬季人也不能一味懒怠少动，不要因天冷就不出门，要坚持晨练、晚练，提高抗病力。冬天要加强背部保暖，在午间时分户外有阳光的时候多出去散步，有助于肾的阳气升发。平时多推搓肾俞穴，肾俞穴位于第二腰椎棘突下旁开1.5寸，可以使肾气充盈，并提高抗寒能力。腰为肾之府，每天在室内多转腰，两手叉腰，拇指按在腰眼上，四指在前，顺、逆时针各转36次，旋转时要到位。

捏鼻呼气防干燥。寒冷、干燥的空气可引起呼吸道黏膜分泌物增加，气体交换受阻，使病情加重或恶化。保健要点：外出时戴好围巾口罩，平时要多喝温开水，防止呼吸道过于干燥；早上9点以后家里要开窗，也可以在家里煮醋杀菌，减少肺部感染机会。感冒以后鼻塞不通，可以用拇指背沿鼻翼两侧来回搓鼻，搓热以后，鼻塞立时畅通。练习“吐故纳新”呼吸，在空气新鲜的地方，把嘴张开，用力大声“哈”出去。把体内浊气全部吐出。

多走多泡暖好脚。谚语云：寒从脚生，可见双足是冬季保健重点。保健要点：走、按、泡。走：多活动，让双脚动起来，促进气血通畅；泡，每天睡前以40°左右热水泡脚，使阳气上升，畅通全身气血，有利睡眠；按，泡脚后用右手按摩左脚涌泉穴36次，换左手按摩右脚涌泉穴36次。