核心提示：妇科专家建议，已婚或是有性生活的女性最好每年做一次子宫检查，这样对于一些妇科疾病才可以做到早发现早治疗，那么，子宫检查有哪些项目呢？子宫检查的项目通常包括ＨＰＶ、ＴＣＴ、子宫内膜活检、子宫镜检查、巴氏检查等，需要女性朋友注意的是，一定要去正规的医院做检查。

子宫是女性孕育下一代的场所，因此，它是需要特殊保护的一个重要器官，有很多女性朋友以为子宫检查只有结了婚才可以做，当然了，这种观点是错误的，对于女性而言，无论结婚与否，都应该做子宫检查，那么，子宫检查有哪些项目呢?我们来看下面的介绍吧。

子宫检查有哪些项目

HPV

HPV感染通常是通过性生活传播的。这种病毒男女性朋友均可感染，对于女性而言，如果感染这种病毒，严重的有可能会导致宫颈癌。

TCT

子宫检查有哪些项目?TCT为液基薄层细胞检测的简称，它是一种宫颈癌细胞学检查技术，在目前看来，这种方法最为先进。

子宫内膜活检

子宫内膜活检的方法是，女性朋友在月经之前，或者是月经来潮12小时之内，作一个小手术，具体的做法是，取一些子宫内膜来做检查，如果发现分泌改变那么就说明发生了排卵，如果出现增生现象，那么就没有排卵，子宫检查有哪些项目?子宫内膜活检还能检查有没有内膜结核等其它病变。

子宫镜检查

子宫检查有哪些项目?T子宫镜为一种光学仪器，这种方法通常用来对子宫腔进行观察、诊断及治疗等。子宫镜检查的方法有很多，通常可发为诊断型、手术型、软式和硬式等。

巴氏检查

子宫检查有哪些项目?巴氏检查既可用来检查雌激素水平，而且这种方法还可以查找癌细胞。方法为，从女性朋友的宫颈刮取细胞检查，检查是否患癌。

子宫检查有哪些项目?以上为女性朋友介绍了几种子宫检查项目，妇科专家建议，已婚或是有性生活的女性朋友最好每年做一次子宫检查，最常最不超过两到三年，这样才可以防患于未然，希望能引起广大女性朋友们的注意，最后祝您身体健康!