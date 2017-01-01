核心提示：怀孕初期胎像还不是很稳定，怀孕最初的三个月是胎儿比较容易出现问题的时间段，这个时间段内很多女性都会发生出血现象，在出现出血现象的女性中大约有一半的女性会出现流产，所以一旦出现出血千万不要掉以轻心，下面就说一下怀孕初期症状出血怎么办。

女性怀孕生产既是一项非常幸福的事情，也是一项非常危险的事情，如果女性的身体有问题，就可能造成腹中的胎儿出现问题，有问题的胎儿会被自然选择淘汰，所以女性就可能会出现出血等不正常现象，女性一旦出现出血症状一定要特别当心，可能是腹中的胎儿出现了问题，下面就介绍一下怀孕初期症状出血怎么办。

一、出血可能是先兆流产

早孕时期出血可能是先兆流产的症状，其中有一部分孕妈妈胚胎发育正常，这种情况下需要积极到医院就诊，积极采取措施进行保胎，大多数情况下胚胎健康的情况下是可以保住胎儿的。

二、宫外孕

如果女性经过hcg检测确实已经怀孕的情况下，需要积极进行b超检测，以确定孕妇的胚胎已经在子宫内着床发育，如果子宫内找不到胚胎的话就可能是宫外孕，需要积极采取措施终止妊娠。宫外孕发生之后是可能出现出血现象的。

三、葡萄胎

女性怀上的宝宝是葡萄胎的话也会导致出血，并且会出现腹部闷痛，一旦经过检查确定是发生了葡萄胎就需要积极采取措施终止妊娠，采取流产手术，并且刮除子宫内的绒毛组织，同时需要在半年之内追踪体内的hcg指数是不是正常。

四、宫颈疾病

女性如果宫颈部位出现了疾病，比如说宫颈糜烂等，怀孕后很可能因为激素改变而导致表面毛细血管破裂出血。所以，当孕妇怀孕初期有阴道流血的症状，应该进行子宫颈检查，以确定到底是不是宫颈疾病导致的出血，及时发现病情，及时治疗。

怀孕初期症状出血怎么办？通过上面的讲述可以知道怀孕初期出血可能是由于四种原因导致的，女性朋友一旦发现了出血就需要积极就医诊治，千万不要掉以轻心。