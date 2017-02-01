核心提示：女性怀孕之后身体上和精神上会出现一系列的症状，这些症状被称之为妊娠反应，预示着女性已经怀上了宝宝，妊娠反应的强度和表现存在着很强的个体差异，有的女性在怀孕的时候出现了乳头疼的症状，不知道这是不是怀孕的妊娠反应，下面就说一下怀孕初期症状乳头疼是怎么回事。

怀孕初期指的是女性怀孕三个月之内，这段时间是女性妊娠反应最为强烈的时期，女性的妊娠反应具有非常强的个体差异，不同的人的妊娠反应表现和强弱程度都是存在着很大差异的，有的女性在怀孕初期出现了乳头疼，不知道是怎么回事，下面就说一下怀孕初期症状乳头疼是怎么回事。

一、怀孕初期症状乳头疼是怎么回事

怀孕初期女性出现了乳头疼这种情况可能属于正常的妊娠反应，因为怀孕初期女性的乳房在雌激素和孕激素共同作用之下变得非常敏感，特别是乳头部位更是整个乳房上的最敏感的地带，而且会出现乳房胀痛的现象，这样就不排除女性的乳头也会出现疼痛的可能。当然也不能完全就确定怀孕初期乳头疼就是妊娠反应，也可能是女性在活动的过程中不注意碰伤了乳头造成了疼痛，比如可能孕妇在洗澡的时候过于用力的擦洗自己的乳头，不经意间造伤害到了乳头，造成了乳头疼痛，如果疼痛是可以忍受的，相信很快就会过去，如果疼痛难以忍受最好是去找医生帮忙，帮助自己解决乳头疼的问题。

二、怀孕初期妊娠反应有哪些

女性怀孕初期会出现一系列的妊娠反应，比如月经停止、恶心、呕吐、腰酸背痛、头痛、身体疲倦、嗜睡、小腹胀痛等等，有的孕妇还可能会出现乳头疼的特殊表现，一旦女性出现了上述反应就需要考虑一下是不是怀孕了，需要去医院做一下血液或者是尿液的检测，看一下自己到底是不是怀孕了，在确定怀孕之后还需要确定一下受精卵是不是在子宫内着床发育了，如果不在子宫内就是宫外孕，宫外孕需要积极采取措施终止妊娠，否则可能会给孕妇带来生命危险。

怀孕初期症状乳头疼是怎么回事？通过上面的介绍可以知道这种情况可能是正常的妊娠反应，也可能是由于外力导致的乳头受伤，具体到底是哪种原因不好确定。其实这种情况属于一种小问题，可以不必担心着急。