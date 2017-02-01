女性乳房发育不良的因素有哪些

核心提示：女性乳房发育不良的因素有哪些呢？乳房发育不良的因素可能是卵巢发育异常或先天缺损；青春期乳房发育不良的因素也有遗传因素；内分泌功能减退也是女性乳房发育不良的因素之一。生长激素和胰岛素等都是乳房发育过程中的关键因素。

是什么原因使得女性的胸部发育不良呢?青春期正是女性身体逐渐发育的阶段，却有一些女孩会因为一些因素，使得乳房发育不良。这种现象让很多人担心。其实，只有了解到乳房发育不良因素，才可以正确治疗。那女性乳房发育不良的因素有哪些呢？一起来详细了解一下相关介绍吧。

乳房发育不良

女性的乳房发育会因为垂体前叶、肾上腺皮质激素及卵巢内分泌激素等因素的影响。垂体前叶会分泌促乳素，影响乳房发育。而卵巢会分泌雌激素和孕激素，可以促进乳房的发育。生长激素和胰岛素等同样也是女性乳房发育必不可少的物质。所以激素是乳房发育过程中的关键因素。

乳房发育不良的因素可能是卵巢发育异常或先天缺损，可能表现为乳房不发育、没有阴毛，外生殖器发育异常等。青春期乳房发育不良的因素也有遗传因素，母辈乳房偏小，可能会影响女儿，这种因素无法改变。有些女性可能在月经来潮后两年，乳房变大增的速度很慢，这种情况可以试着按摩乳房，用手掌或手指指腹旋转挤压你的乳房。

内分泌功能减退也是女性乳房发育不良的因素之一，这类患者经常还会出现月经量少，周期边长等症状。还有性腺、肾上腺、甲状腺及脑垂体等同样也会影响女性乳房发育不良。青春期乳房发育不良的因素有过度消瘦，导致乳房脂肪减少，还有营养不良也会影响乳房发育的。这类女性就要增强营养，加强锻炼，促进乳房发育。

以上就是关于乳房发育不良的因素的相关介绍。提醒各位青春期女生，体重一定要保持在标准体重的10%左右，切勿盲目减肥。瘦其实是一种病态，并不是你们自认为的美，只有健康匀称才是真的美。为了乳腺健康发育，日常饮食一定要保证营养均衡充分。