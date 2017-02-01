女性乳房发育不良吃什么食物好

核心提示：乳房发育不良吃什么食物好？女性乳房发育不良，可要抓住经期这一丰胸时机。经期前１－３天，你都可以多吃胡萝卜、土豆、大豆或坚果食物。钙质可促进荷尔蒙的分泌，因此女性在月经前吃钙片。鸡蛋内的蛋白质丰富，也可以促进女性乳房发育。

女性乳房发育不良，会造成严重的危害，青春期女性可能会因此而产生自卑心理，还有可能引发乳腺疾病。那女性乳房发育不良怎么办呢？解决乳房发育不良的方法有手术治疗及食物治疗等。最适合青春期女性方法是饮食调治。那女性乳房发育不良吃什么食物呢？

乳房发育不良吃什么

女性乳房发育不良，可要抓住经期这一丰胸时机。女性乳房发育不良吃什么食物？经期前1-3天，你都可以多吃胡萝卜、土豆、大豆或坚果食物，这个时候丰胸，效果会比平时强三倍左右。木瓜丰胸是大家听的最多的说法了，可是木瓜只有配合乳酸才能真正地发挥丰胸功效。所以，乳房发育不良的女性可以试试木瓜酸奶，胸部在木瓜酶影响下会变得更加丰满。

钙质可促进荷尔蒙的分泌，因此女性在月经前吃钙片，可以促进荷尔蒙分泌，再结合丰胸食物，丰胸效果会更理想。女性乳房发育不良吃什么食物？维他命A丰富的食物也可以促进激素分泌，有利于乳房发育。还有维他命A食物都可以促进乳房发育，这类食物包括了花椰菜、甘蓝菜以及葵花子油等。

女性乳房发育不良吃什么食物好呢？想要乳房健康发育，可以准备十克的白芍，用它来熬粥食用。存在唇白症状的女性，可以用党参煲粥。乳房常感觉有硬块，发育不良的女性多吃苹果，可以加快胸部脂肪的形成。党参还可以和花生一起汤饮用，如果加入当归不仅可以促进乳房发育，还可以改善肤色苍白。

鸡蛋内的蛋白质丰富，也可以促进女性乳房发育，因此女性一定要多吃鸡蛋，日常的食用油最好要选择橄榄油，促进胸围增长时，又不用担心脂肪增加。女性乳房发育不良吃什么食物？除了上述这些食物，日常还有许多食物都具有丰胸效果，比如鸡皮、鱼皮、猪脚等胶原蛋白食物，美容同时，还可以促进胸围增长。