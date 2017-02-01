39健康网首页39问医生名医在线就医助手药品通疾病百科资讯诊疗药品减肥整形保健
首页 > 女性 > 女性保健 > 女性怀孕 > 正文

怀孕初期症状小腹痛是怎么回事

女性文章排行榜
2017-02-0239健康网

核心提示：怀孕初期症状小腹痛是怎么回事？怀孕初期症状小腹痛的原因有很多，比如早孕反应腹痛、子宫肌瘤、宫外孕、流产等，为了保证胎儿与自身的健康，准妈妈要细心留意自己的身体状况，如有异常，要及时去正规医院接受治疗。

温馨提示：

喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 排毒 了解详情。

　　

　　通常情况下，怀孕是女性朋友都要经历的一个阶段，怀孕的女人要受到特殊的照顾，因此，会有很多的注意事项，对于女性而言，应该要多了解关于孕育的常识，这样才可以保证胎儿与自身的健康，在怀孕初期会出现很多症状，比如说小腹痛，那么，怀孕初期症状小腹痛是怎么回事呢?我们从下面的介绍中寻找答案吧。

　　怀孕初期症状小腹痛是怎么回事

　　1、早孕反应腹痛：怀孕初期症状小腹痛是怎么回事?如果女性在怀孕初期出现不是很剧烈的腹痛和不适等，但是持续时间很短，而且伴有呕吐的症状，通常这是早孕的一种正常表现。如果是上腹部的疼痛，那么，有可能是因为怀孕早期生理性胃酸分泌增多导致的;如果出现下腹部抽痛的现象，那么就可能是由于子宫胀大往上牵拉支撑子宫的韧带引起的。但是，这些现象会慢慢地自然消失。

　　2、子宫肌瘤：专家介绍，如果女性朋友得了子宫肌瘤会出现疼痛的现象，而且一旦怀孕子宫肌瘤就会长大，从而对怀孕造成很大的影响，一般这种疼痛会来非常的突然，而且有固定的痛点。

　　3、宫外孕：怀孕初期症状小腹痛是怎么回事?在怀孕初期如果出现腹痛，有可能是宫外孕引起的，这是由于胚胎着床发育的位置没有在子宫内，有可能会在输卵管、卵巢、腹腔等部位。宫外孕初期的症状有：停经、腹痛等。

　　4、流产：怀孕初期症状小腹痛是怎么回事?如果在怀孕初期，孕妇的小腹出现疼痛现象，而且还伴有出血，这时一定要提高重视，专家介绍，这是先兆流产的主要症状。

　　怀孕初期症状小腹痛是怎么回事?通过以上的介绍相信女性朋友们应该找到答案了，对于女性朋友来说，怀孕是一件非常幸福的事情，专家建议，准妈妈们一定要留心自己的身体状况，如果发现有不正常现象要及时去正规医院接受检查与治疗。

相关资讯

怀孕初期症状小腹痛是
热门问答

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈