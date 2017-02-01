核心提示：怀孕初期症状小腹痛是怎么回事？怀孕初期症状小腹痛的原因有很多，比如早孕反应腹痛、子宫肌瘤、宫外孕、流产等，为了保证胎儿与自身的健康，准妈妈要细心留意自己的身体状况，如有异常，要及时去正规医院接受治疗。

通常情况下，怀孕是女性朋友都要经历的一个阶段，怀孕的女人要受到特殊的照顾，因此，会有很多的注意事项，对于女性而言，应该要多了解关于孕育的常识，这样才可以保证胎儿与自身的健康，在怀孕初期会出现很多症状，比如说小腹痛，那么，怀孕初期症状小腹痛是怎么回事呢?我们从下面的介绍中寻找答案吧。

怀孕初期症状小腹痛是怎么回事

1、早孕反应腹痛：怀孕初期症状小腹痛是怎么回事?如果女性在怀孕初期出现不是很剧烈的腹痛和不适等，但是持续时间很短，而且伴有呕吐的症状，通常这是早孕的一种正常表现。如果是上腹部的疼痛，那么，有可能是因为怀孕早期生理性胃酸分泌增多导致的;如果出现下腹部抽痛的现象，那么就可能是由于子宫胀大往上牵拉支撑子宫的韧带引起的。但是，这些现象会慢慢地自然消失。

2、子宫肌瘤：专家介绍，如果女性朋友得了子宫肌瘤会出现疼痛的现象，而且一旦怀孕子宫肌瘤就会长大，从而对怀孕造成很大的影响，一般这种疼痛会来非常的突然，而且有固定的痛点。

3、宫外孕：怀孕初期症状小腹痛是怎么回事?在怀孕初期如果出现腹痛，有可能是宫外孕引起的，这是由于胚胎着床发育的位置没有在子宫内，有可能会在输卵管、卵巢、腹腔等部位。宫外孕初期的症状有：停经、腹痛等。

4、流产：怀孕初期症状小腹痛是怎么回事?如果在怀孕初期，孕妇的小腹出现疼痛现象，而且还伴有出血，这时一定要提高重视，专家介绍，这是先兆流产的主要症状。

怀孕初期症状小腹痛是怎么回事?通过以上的介绍相信女性朋友们应该找到答案了，对于女性朋友来说，怀孕是一件非常幸福的事情，专家建议，准妈妈们一定要留心自己的身体状况，如果发现有不正常现象要及时去正规医院接受检查与治疗。