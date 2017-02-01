核心提示：女性怀孕之后身体上会出现一系列的反应，这些反应常常是告诉女性已经怀上了小宝宝需要女性特别呵护自己腹中的小宝宝，每个女性的体质不同所以怀孕初期的症状也存在着很大的差别，有的女性怀孕初期会出现阴道出血的现象，那么怀孕初期症状会出血吗？下面就说一下这个问题。

女性怀孕生产其实是一项非常危险的事情，在怀孕的过程中女性可能会出现一系列的反应，这些反应有的属于正常的生理性反应，而有的却是属于不正常的情况，比如怀孕初期出血就是怀孕女性比较容易出现的现象，下面就说一下怀孕初期症状会出血吗。

一、怀孕初期症状会出血吗

怀孕初期出血一般发生在女性怀孕之后的12周之内，被称之为见红，有的见红只是出现少量的血性分泌物，类似于月经初期或者末期的出血量，出血的颜色也分为很多种，有的呈现出褐色，有的呈现出鲜红色，有的呈现出咖啡色等，大约有四分之一的孕妇会出现程度不同的出血，其中有一半的人会出现胎儿不保的情况。怀孕初期出血有的属于正常的生理现象，没有必要过于紧张，但是如果怀孕初期出血并且伴随着小腹疼痛的情况，并且血液的颜色呈现出鲜红色，那么就需要引起警惕了，这可能是先兆流产的症状，需要立即就医保胎。同时宫外孕、葡萄胎、子宫颈病变等也会导致女性怀孕初期出血，所以如果出现了怀孕初期出血，一定要引起足够的重视，最好是就医检查一下。

二、怀孕初期出血是怎么回事

导致女性怀孕初期出血的情况有很多种，子宫颈病变也会出现怀孕初期出血的情况，女性怀孕之后可能会因为子宫颈受到激素改变的刺激导致子宫颈部的毛细血管破裂从而导致出血。也可能是由于宫外孕导致的出血，宫外孕就是受精卵没有在子宫内着床发育，而是在子宫之外的其他地方着床发育，由于受精卵逐渐长大，使得输卵管等孕育的地方破裂，导致了出血，这种情况会伴随着剧烈的腹痛。葡萄胎也是导致女性子宫出血的一种情况，这种情况需要立即就医终止妊娠。当然怀孕初期出血也可能是先兆流产的症状，特别是流血呈现出鲜红色的情况下更是需要警惕了。

怀孕初期症状会出血吗？通过上面的介绍可以知道怀孕初期出血是一种比较常见的症状，一旦是出现了出血就一定要积极就医，这样才能够确保胎儿的健康发育，同时保证孕妇的身体健康安全。