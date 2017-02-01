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怀孕初期症状白带增多怎么办

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2017-02-0339健康网

核心提示：怀孕生产是每一个女性都需要面对的事情，女性怀孕之后身体上会出现一系列的反应，这些反应被称之为妊娠反应，妊娠反应有很多表现，比如月经停止、恶心、呕吐、疲惫乏力等，女性怀孕之后还会出现白带增多的情况，下面就说一下怀孕初期症状白带增多怎么办。

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　　 女性怀孕之后身体上会出现一系列的反应，这些反应都是非常正常的生理反应女性没有必要过多的担心，也没有必要着急，随着妊娠时间的推移女性这些反应会很快获得缓解，女性怀孕之后还会出现白带增多的情况，下面就介绍一下怀孕初期症状白带增多怎么办。

　　 一、一定要注意日常用品的清洁

　　 女性怀孕之后一定要注意阴部的清洁卫生，平时使用的洗浴盆一定要保持清洁卫生，擦拭私处的毛巾也一定要及时地清洗消毒，最好是清洗之后一定要放在阳光下尽享消毒处理。

　　 二、每天保持清洗下身

　　 一定要注意每天保持对阴部进行清洗，每天进行必要的淋浴，不要使用碱性的洗浴用品，这样可以避免碱性洗浴用品对女性私处的酸碱性的破坏，保持女性阴部的弱酸性环境，保持女性阴部的清洁卫生。

　　 三、避免便后感染

　　 女性怀孕之后一定要注意避免阴部的感染，在大便之后擦屁股的时候一定要用卫生纸从前向后擦拭，不可以从后向前擦拭，那样可能会造成肛门上的细菌流窜到女性的阴道或者是尿道的位置，从而引发炎症，导致对腹中的胎儿造成不良的影响，同时还需要每天坚持用清水清洗一下肛门。

　　 四、正确选择内裤

　　 平时一定要选择透气性比较好的、宽松柔软的内裤，保证自己的下半身的透气，一定要尽量避免穿那些紧身的牛仔裤或者是内衣裤，同时还需要注意的是一定要避免长时间的坐着，避免自己的阴部潮湿闷热滋生大量的细菌。

　　 五、保持身体的水分

　　 女性怀孕之后一定要特别注意保持身体内的水分，多喝水，多吃水果，这样就可以有效防止阴道和尿道的感染，使得女性的阴部保持清洁卫生。

　　 怀孕初期症状白带增多怎么办？上面介绍了应对女性白带增多的几种方法，女性怀孕之后一定要及时注意以上上述问题，做到健康清洁保证顺利生下一个健康聪明的宝宝。

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