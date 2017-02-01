核心提示：女性怀孕初期会出现早孕反应，人们称之为妊娠反应，妊娠反应有很多表现，不同的孕妇由于体质的不同妊娠反应也存在着极大的差别，有的女性会出现的妊娠反应就不一定会出现在别的女性身上，腰痛是很多女性怀孕后都会出现的一种身体症状，下面就说一下怀孕初期症状腰痛是什么原因。

女性怀孕之后会出现妊娠反应这是每个人都知道的事情，但是很多人并不知道妊娠反应到底包括哪些反应，其实由于女性身体素质的不同，妊娠反应也存在着很大的差别，有些症状可能会在一些女性身上出现，但是其它女性就不会出现，有的女性会出现腰痛，那么怀孕初期症状腰痛是什么原因呢？下面就说一下这个问题。

1.腰痛可能是由于受精卵在子宫内着床发育，刺激到子宫导致的，因为雌激素水平的变化使得子宫收到其刺激发生了疼痛，女性就会感觉到腰痛。

2.女性怀孕初期的腰痛也可能是由于长期坐着，或者是坚持在工作岗位上，站姿或者是坐姿不正确导致的，因为怀孕之后女性身体非常容易出现疲惫，这个时候如果女性不注意就可能会导致腰痛的出现。

3.怀孕初期的腰痛也可能是宫外孕导致的，女性宫外孕就是说女性的体内的受精卵没有再子宫内着床，而是在子宫之外的输卵管或者是腹腔内着床发育，随着受精卵的逐渐长大于是出现了腰腹部疼痛。

4.如果女性腰痛的同时还伴随着阴道点滴状出血，血液的颜色呈现出鲜红色，那么就需要考虑是不是先兆流产的症状，一旦是出现了这些症状就需要立即就医，让医生帮助孕妇积极保胎。

5.怀孕初期出现腰部疼痛也可能是由于孕妇的体质比较差或者是劳累过度导致的，如果不是先兆流产的症状，那么就不需要那么紧张，轻微的疼痛感可能是由于胎儿的逐渐长大，造成腰部承受的压力越来越大导致的，这种情况属于正常生理反应，没有必要紧张着急。

怀孕初期症状腰痛是什么原因？通过上面的介绍可以知道怀孕初期的腰痛可能是正常的生理反应，也可能是出现了宫外孕或者是先兆流产，至于到底是哪种原因导致了腰痛最好是就医确诊一下才能够放心。