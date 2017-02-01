核心提示：女性的怀孕初期会出现一系列的妊娠反应，其中最突出的反应就是孕吐，所以怀孕初期女性的胃会出现非常不舒适的感觉，这种感觉虽然是正常的生理性反应，对孕妇来说可以说是难受并且快乐着，但是也需要积极采取一些措施减轻胃不舒适的感觉，下面就说一下怀孕初期症状胃不舒服怎么办。

女性怀孕之后胃部会出现非常不舒适的感觉，这种感觉绝大部分是由于妊娠反应造成的，但是也不排除女性存在着胃部疾病的可能性，即使是胃部不舒适的感觉是由于胃病导致的，也不能吃药治疗，可以通过一些其它的方法去减轻，下面就介绍一下怀孕初期症状胃不舒服怎么办。

一、避免刺激

孕妇的胃部不舒适感是由于怀孕引起的，为了避免孕妇的妊娠反应导致胃部不舒适一定要避免让孕妇闻到油烟的气味，尽量去除食物上的那些油腻和气味。

二、少食多餐

孕妇需要补充多种营养，但是如果孕妇无法吃下去东西的话什么营养充足的食物都没有用，所以一定要让孕妇吃下去东西，孕妇可以做到少食多餐，这样可以避免因为吃了太多东西导致胃部的不舒适，也可以避免妊娠反应加重。

三、吃多样化食物

在给孕妇准备食物的时候一定高注意饮食的营养充足，同时也一定要注意饮食的多样化，这样可以增加孕妇的食欲。

四、做好思想准备

孕妇一定要了解早孕的有关知识，不要过分担心自己或者是宝宝出现了问题，不要给自己过多的心理压力，否则可能会加重孕妇的孕吐，家人也一定要多多关心孕妇的心情变化，及时做好对孕妇的疏导工作。

五、多多活动一下

不要觉得自己的身体不舒适就总是待在屋子里，这样反而会使得孕妇孕吐更加严重，只要是没有特别的状况，孕妇应该积极地去室外运动一下，呼吸一下新鲜的空气，这样也可以减轻胃部不舒适的感觉。

怀孕初期症状胃不舒服怎么办？上面介绍了缓解胃部不舒适的感觉的方法，大家可以多多注意一下，只要是想办法还是可以缓解孕吐造成的胃部不舒适的感觉的。