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怀孕初期症状是什么

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2017-02-0339健康网

核心提示：女性在怀孕之后会出现一系列的症状，这些症状被称之为妊娠反应，由于每个女性的个人体质不同，所以每个女性的妊娠反应也存在着差异，有的女性可能妊娠反应非常剧烈，而有的女性的妊娠反应却很微弱，但是总起来说一般女性怀孕之后都会出现妊娠反应，下面就说一下怀孕初期症状是什么。

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　　 女性怀孕之后都会出现妊娠反应，不同的女性的妊娠反应可能会存在着不同，但是总起来说女性的妊娠反应有着一些共同之处，下面就说一下女性怀孕初期症状是什么。

　　 一、月经停止

　　 女性怀孕之后的最重要的反应就是月经停止，如果女性的月经比较规律正常的话，女性月经推迟一周以上不来就意味着女性可能已经怀孕了，可以去医院做一下早孕检查，确定到底是不是怀孕了。

　　 二、乳房胀大

　　 女性怀孕初期乳房会变得特别的柔软，这是因为怀孕早期身体会产生很多雌激素和黄体酮，乳房的乳腺开始生长，同时乳房也出现了很多液体，所以乳房会比怀孕前更重，也会出现酸痛的感觉，比起月经之前的酸胀更加突出。

　　 三、疲劳

　　 在刚刚怀孕的几周之内，女性的身体会有大量的血液和氧气去供给子宫，女性色身体会呈现出24小时不眠不休的支持怀孕，因此这个时候女性会感觉到非常地疲劳。

　　 四、恶心、呕吐

　　 恶心、呕吐会发生在怀孕之后的两周之后，这是因为孕妇体内黄铜体的分泌使得身体很多机能都出现了减慢，包括消化过程，这个时候非常容易出现便秘和消化不良，而恶心往往是体内绒毛膜促性腺素的分泌具有非常密切的关系，这种激素出现的水平越高，往往意味着恶心更加严重。

　　 五、情绪不稳定

　　 女性怀孕之后由于体内荷尔蒙的变化，会变得非常敏感，甚至是会让孕妇在一瞬间出现大哭大笑等情绪的激烈变化。

　　 怀孕初期症状是什么？上面介绍了怀孕初期会出现的五种妊娠反应，这些妊娠反应会因为女性个体体质的不同出现轻重不同的差异，女性一旦出现上述一系列的反应往往意味着女性已经怀孕了，需要做好孕期保健，保住腹中的胎儿。

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