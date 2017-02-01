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怀孕多久能测出来畸形 胎儿畸形的原因

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2017-02-0339健康网

核心提示：每位女性十月怀胎就盼着可以生出一个健康活泼的小孩，要是孩子畸形的话，对大人的打击是很大的，同时也给孩子带来无尽痛苦。那么怀孕多久能测出来畸形呢？如何避免胎儿畸形的情况出现呢？接下来跟着小编一起来了解一下吧。

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　　 每位女性在怀孕的时候都会去医院做产检，其中有一项是产检的时候会检查的，那就是胎儿是否畸形，那么怀孕多久能测出来畸形呢？我们知道胚胎刚开始形成的时候是很小的，这个时候往往很多问题都没有办法检查到，那么怀孕多久能测出来畸形呢？

　　 重大的发育畸形在胚胎初期就发生了，怀孕多久能测出来畸形？要是畸形严重的话一般三四个月以后就可以通过做超声检查发现。不过要是畸形的情况比较细小的话就要晚一些才会发现。

　　 胎儿畸形的原因

　　 1．放射线：刚开始怀孕的早期，胎儿吸收的放射线剂量超过5rad时，那么胎儿畸形的概率会明显增加。

　　 2．化学剂：吃一些类型的药可能会导致胎儿畸形，特别是在早孕期使用时。因此要是想要在孕期用药，一定要咨询医生看是否可以吃。值得一提的是，农村妇女在怀孕的时候最好不要接触农药，农药里面的一些重金属会增加胎儿畸形的风险。

　　 3．感染：要是女性子啊怀孕的时候感染某些微生物，会导致胎儿感染，严重的话可能会导致胎儿畸形，如风疹、巨细胞、单纯疱疹、弓形虫、梅毒等。

　　 4．孕期高血糖：要是女性患有糖尿病的话，那么在早孕期血糖控制差，会增加胎儿畸形的几率，可能会导致的畸形主要有先天性心脏病、神经管畸形、唇腭裂等。女性要是早孕期高热的话也可能会导致胎儿畸形。

　　 5．饮食因素：除此之外，在孕妇平时的饮食里面要是缺少叶酸的摄入的话，也会增加胎儿神经管缺陷和唇腭裂的风险。

　　 6．遗传因素：除了前面的因素之外，导致胎儿畸形也有遗传因素。所以引起胎儿畸形的因素是很多的。

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