怀孕多久能测出来怎么测 不同人可能不同结果

核心提示：对于正在备孕的女性来说，都会想要马上知道自己是否怀孕，所以不管是身体还是心理上都会驱使她们去检测是否怀孕，那么怀孕多久能测出来怎么测呢？其实刚有过性生活以后马上或者过早地测孕是没结果的，那么怀孕多久能测出来怎么测呢？

一些女性对于怀孕相关知识了解地太少，所以在同房完以后她们会过早的检测是否怀孕，结果一般是没有受孕成功，但其实她那时已经怀孕了，但因为过早还没有办法检测出结果，导致结果不准确，那么怀孕多久能测出来怎么测呢？对于想要孩子的女性来说，怀孕多久能测出来怎么测是她们很想知道的，接下来跟着小编一起来了解一下吧。

怀孕多久能测出来怎么测？其实怀孕多久能测出来要看你选择的是什么工具，通常情况下孕检分家中检测和医院检测，医院检测可以更快更准确地得到结果。要是在家里面孕检一般都使用早孕试纸检测。用早孕试纸检测，那怀孕多久能测出来？一般怀孕10天，可以测出结果的还是少数人，大多数人是很难测出来的。之所以会有这个结果是与早孕试纸的原理有关。

早孕试纸的原理是精子和卵子在结合形成受精卵后，有六到八太天到子宫内膜着床，一周到十天胎盘分泌的HCG才开始进入尿液，不过这个时候因为量少，很难测出来，并且这个时候通过早孕试纸检查是否怀孕是极其不准确的，由于不少人此时测到的都是弱阳，可是会弱阳不仅仅只是会因为怀孕相关因素导致的，也可能是尿液中的杂质导致的，所以很多人在这个时候用早孕试纸检测是否怀孕结果都不对。用早孕试纸，同房后最早一周才能检测到，正常情况下是18天能检测到，有少部分人需要20多天才能检测到。使用早孕试纸孕检的最佳时间是月经后7~10天，这个时候结果是比较准确的。

其实除了早孕试纸可以用来孕检之外，在医院检测，一般选用血HCG检查的方法。在同房之后8-10天能通过血检来明确你是否有怀孕。