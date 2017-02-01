怀孕以后多久能测出来 时间越久结果越准

核心提示：对于想要孩子的父母来说，是否成功怀孕是他们关心的，那么怀孕以后多久能测出来呢？胎儿要是很小的话是不是就没有办法测出来了呢？怀孕以后多久能测出来呢？早点知道有利于父母提前做准备，接下来跟着小编一起来了解一下吧。

有些女性怀孕初期的时候并不知道自己怀有孩子所以做了一些不利于胎儿的事情，那么怀孕以后多久能测出来呢？早点知道自己怀孕了对于女性来说是有好处的，可以早点做好一些准备，怀孕以后多久能测出来？

怀孕以后多久能测出来？一般来说，在同房后的七到十天即可自行进行检测，这个时候女性可以通过早孕试纸或验孕棒检测晨尿来验孕，其实时间越久的话测量怀孕就会越准。总之在同房之后，最早的一个星期，最慢大概三周之后就可以测出是否怀孕。

一般来说，刚开始怀孕时，女性会出现头晕、恶心、嗜睡、乳房胀大等一系列症状，这些症状一般在怀孕后的十到十四天才开始比较明显，三个月以后这些症状会自行消失。因此要是女性出现以上症状，那有可能是怀孕了，可以采用早孕试纸和验孕棒来验孕。

早孕试纸怀孕自测是通过看hCG值，也就是人体绒毛膜促性腺激素的值，之所以会在检查是否怀孕的时候测试尿液，那是因为这种激素会通过孕妇的血液循环大排泄到尿液中。通过早孕试纸怀孕自测是很方便的很快就能知道结果。女性之所以会有这种激素是由胎盘制造的，一般女性刚怀孕几天以后这种激素就会出现在尿液里，不过因为量少，开始不易测验出来，直到十到十四天以后那种激素在尿液里面才会多，所以这个时候自己检查是否怀孕结果就会更加准确。

怀孕以后多久能测出来？现在都有答案了，其实孕检测方法有很多种，而不同检测方法的测试时间是不同的。除了前面说的那种自己检测怀孕的方法以外，还有B超检查、血HCG检测这几种。