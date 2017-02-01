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乳房按摩治疗乳腺增生的方法

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2017-02-0339健康网

核心提示：乳房按摩治疗乳腺增生的方法有哪些呢？乳房按摩治疗乳腺增生可以用手指尖捂住耳朵，左前臂前伸和身体垂直，右手捏揉背阔肌上的肌肉。左边的前臂往外展，让其和身体保持一线，右手用力捏揉左边的乳房上方，每次按摩５分钟。

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　　 乳腺增生逐渐成为一种高发的女性疾病。乳腺增生其实可以利用按摩达到预防及治疗的目的。今天小编就要给大家介绍乳房按摩治疗乳腺增生的方法，女性患者每天只需要三十分钟，坚持按摩，就可以治疗乳腺增生，保护乳房的健康了。

　　 乳腺增生的治疗

　　 乳腺增生是女性朋友最常患的乳房疾病，这种疾病的特点为单侧或双侧的乳房出现疼痛和肿块。乳腺增生通常是由于情志不遵、郁怒伤肝，思虑伤脾以及脾失健运等引发的。乳房按摩治疗乳腺增生需要每日坚持进行，在2～3个月之后，才能有效改善乳腺增生疾病。

　　 乳房按摩治疗乳腺增生的方法是把左边的前臂往外展，让其和身体保持一线，右手用力捏揉左边的乳房上方，每次按摩5分钟。按摩该部位可以活跃胃经和冲脉，胃经上的“屋翳”和“膺窗”都有利于乳腺增生的治疗。乳房按摩治疗乳腺增生也可以用手指尖捂住耳朵，左前臂前伸和身体垂直，右手捏揉背阔肌上的肌肉，大概捏揉5分钟即可。

　　 乳腺增生的女性患者按摩时也可以用左手的指尖往后捂住耳朵，把左手的前臂张开，和身体保持135度，右手用力捏揉腋下，力度适中。5分钟后停止按摩。然后换手按同样的步骤和方法按摩右侧。整个按摩下来，时间大概需要三十分钟。

　　 以上就是对于乳房按摩治疗乳腺增生方法的相关介绍了。治疗乳腺增生的这套按摩手法都很简单，患者很快就可以学会了。乳房按摩治疗乳腺增生也不会受到空间及时间的限制，随时都可以按摩。只要日日坚持，的确可以助你远离乳腺增生。

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