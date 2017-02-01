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怀孕初期症状月经变化有哪些

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2017-02-0339健康网

核心提示：怀孕初期症状月经变化有哪些？女性只要怀孕了，月经就不会再来了。怀孕初期症状月经可能是孕卵植入出血，又或者是宫外孕或先兆流产引发的出血。可能是子宫或附件病变导致的。孕妈妈们一定要马上去检查清楚，及时治疗。

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　　 一些准妈妈在孕期会察觉到出血症状，这时就会怀疑自己是不是来月经了。其实，女性朋友在怀孕后，月经就停止了，出血并不是因为月经，而是其他原因导致的。那怀孕初期症状月经表现有哪些呢？

　　 孕期月经变化

　　 月经正常，突然迟迟不来的话，就很有可能是怀孕了。少数女性孕期前3个月，可能会出现少量流血。怀孕初期症状月经是因为孕卵着床，引发孕卵植入性出血。怀孕早期，卵子受精植入之后，绒毛膜会加快腺激素分泌。这种激素可以让卵巢黄体发展为怀孕黄体，然后继续发展为泌雌、孕激素，保证受精卵生长。

　　 女性只要怀孕了，月经就不会再来了。所以，怀孕初期症状如果发现出血的话，也不要误以为是来月经了。怀孕初期症状月经可能是孕卵植入出血，又或者是宫外孕或先兆流产引发的出血。怀孕初期症状月经出血的话，一定要马上去检查清楚。

　　 怀孕初期症状月经表现有阴道流血，出血常是因为妊娠并发的宫颈息肉或糜烂，甚至是宫颈癌导致的。少数怀孕初期症状月经可能只是受精卵着床反应。有停经史或尿妊娠检查结果为阳性且已怀孕的女性，一旦发生阴道出血、感觉腰酸、腹痛的话，则极有可能是先兆流产。

　　 怀孕初期症状月经流血通常不会影响胎儿及母体健康，可以不用治疗。不过，准妈妈们可要注意，怀孕初期症状月经时，要去医院检查原因。怀孕初期症状月经其实不是真正的来月经了，可能是子宫或附件病变导致的，尤其要警惕宫外孕。及早查明原因，及时治疗。

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